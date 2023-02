À Saint-Jean-Baptiste, lecture et familles font bon ménage

C'était donc un lundi soir différent à la bibliothèque Montcalm le 13 février.

Pour ce bâtiment collé à l’École régionale Saint-Jean-Baptiste ( ERSB ), les fins d’après-midi sont en général assez calmes après le départ des élèves.

Mais, ce jour-là, une petite fée (avec l’aide de quelques concierges et du personnel enseignant) a transformé la bibliothèque en un grand et confortable espace de lecture.

Le concept est assez simple. Parents et grands-parents peuvent amener enfants et petits-enfants et passer une heure autour d'un ou plusieurs livres.

Dans l’assistance, le public est divers : de jeunes et moins jeunes enfants arrivent, pour la plupart très excités, et choisissent un livre à lire parmi le grand choix proposé pour l’événement.

Et les premiers émerveillements ne se font pas attendre : J’adore cette soirée! , s’exclame Benett, 7 ans, venu avec sa sœur et ses parents.

Verre de jus et beigne à la main, il écoute attentivement la lecture que lui fait sa mère, Maria Legal.

Pour cette dernière et sa famille, c’est une deuxième activité de lecture en famille.

Et pour Maria, c’est une manière de pouvoir continuer ce qu’elle fait déjà chez elle, avec ses enfants.

On lit souvent à la maison, trois livres par enfant avant de dormir! précise-t-elle avec un sourire.

Pour cette soirée de lecture en famille, la bibliothèque de Montcalm à Saint-Jean-Baptiste s'est transformée en un confortable espace de lecture. Photo : Radio-Canada / Mohamed-Amin Kehel

Une activité pour tous les âges

Juste à côté, Élise, 5 ans, est aussi très concentrée sur le livre que lui lit sa mère, Sylvie Laroche, un livre sur les dragons même si la petite fille préfère les licornes .

Comme Maria Legal, Sylvie Laroche vient perpétuer une tradition familiale.

On fait des soirées de lecture chez nous, mais on est venues ici pour la première fois , explique-t-elle.

Pendant ce temps, à l’entrée de la bibliothèque, Marie-France Ménard, enseignante en première et deuxième années, s’enthousiasme : C’est fantastique, jumeler lecture et famille ça fait de beaux souvenirs pour les enfants.

Et il n’y a pas que les plus jeunes qui sont venus s’adonner aux plaisirs de la lecture. Installé dans un des fauteuils, Paige, 12 ans, est plongée dans une lecture plus ardue : le second tome de la saga Harry Potter.

Venue avec sa mère, elle explique que lire toute seule lui permet de se calmer.

Par ailleurs, Paige est une habituée de ce genre d’événement et l’avait apprécié avant que celui-ci ne se mette en pause pendant la pandémie et c'est pour cela qu’elle n’a pas hésité à revenir lire avec d’autres enfants .

Sur papier ou sur une liseuse électronique, parents et enfants choisissent leur manière préférée de lire. Photo : Radio-Canada / Mohamed-Amin Kehel

Quoi qu’il en soit, pour le Mois de la lecture, l’ ERSB et la bibliothèque Montcalm ont prévu une programmation spéciale.

En plus de ce temps de lecture en famille, un concours est organisé entre les différentes classes de l’établissement.

En entrevue à l’émission,= le 6 à 9, Mireille Bouvier, enseignante et membre du comité qui organise cette programmation, insiste sur l'importance de promouvoir la lecture en français .

« Lire un livre, c’est quelque chose de spécial : ça permet de développer la pensée critique, développer une opinion et c’est ce qu’on essaie de promouvoir avec ces activités, la lecture, en famille, dans la communauté et à l’école. » — Une citation de Mireille Bouvier, enseignante à l'École régionale Saint-Jean-Baptiste

Au Manitoba, de nombreuses activités sont organisées au cours du mois de février afin d’inciter les enfants à la lecture et à l’écriture.