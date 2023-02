Hilda Shangotola, l’artiste réginoise qui transforme les fruits en œuvres d’art

En regardant une pastèque ou une pomme, la plupart des gens voient une collation. Hilda Shangotola y voit des cygnes, des fleurs et des visages qu'elle pourrait façonner.

Chaque type de fruit a ses propres qualités uniques, une texture, une couleur, une saveur. En tant qu'artiste, j'ai la possibilité de prendre ces qualités et de les transformer en quelque chose de vraiment envoûtant , explique la sculptrice.

Hilda Shangotola a été initiée à l'art de la sculpture sur fruits lorsqu'elle vivait au Royaume-Uni. Elle a depuis suivi des cours pour devenir elle-même sculptrice de fruits. Photo : Gracieuseté : Hilda Shangotola

C’est après avoir assisté à un mariage au Royaume-Uni, où elle vivait à l'époque, qu’est né son intérêt pour ce métier. Ainsi, après avoir vu l'exposition d'art fruitier, elle s'est surprise à y penser pendant des jours.

J'ai creusé un peu plus et j'ai découvert qu'il s'agissait d'une industrie à part entière [...] Je me suis dit que c'était quelque chose que j'aimerais vraiment faire moi-même , raconte-t-elle

Lorsque sa sœur luttait contre le cancer, Hilda Shangotola a alors vu l'importance d'incorporer des fruits et des légumes dans un mode de vie sain.

Depuis, elle a suivi des cours professionnels et a sculpté pour tout, des événements d'entreprise aux fêtes et aux mariages. La sculptrice donne aussi des cours pour enseigner à d'autres les compétences de la sculpture sur fruits.

Le travail de l'artiste suscite de l'intérêt chez ses élèves dans son École d'art des fruits. Photo : Gracieuseté : Hilda Shangotola / Gracieuseté

Un travail qui suscite l'intérêt

Désormais, Hilda Shangotola partage son amour de la sculpture sur fruits avec d'autres personnes dans son École d'art des fruits à Regina. Ses élèves ont ainsi compris que les compétences artistiques traditionnelles ne sont pas liées à leur capacité à sculpter des fruits.

J'avais tellement peur parce que je ne savais pas dessiner et que j'avais l'impression que l'art du fruit était réservé aux personnes qui savaient dessiner , reconnaît Chiome Okokwo, qui vit à l'ouest de Regina.

Cette sculpture sur une pastèque qui montre une mariée et un marié lors de leur grand jour est une tradition populaire lors des mariages dans plusieurs pays. Photo : Gracieuseté : Hilda Shangotola

Les résultats finaux après son premier cours de base l'ont surprise. J'étais vraiment, vraiment fière de moi. Je ne pensais pas que je pouvais faire quelque chose comme ça, donc c'était épanouissant.

J'adore voir leurs visages s'illuminer, sachant qu'ils ont pu créer quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'adore leur tenir la main et les accompagner tout au long du processus , se réjouit Hilda Shangotola.

Hilda Shangotola sculpte des visages d’humains, des animaux, des fleurs ou des motifs complexes sur des fruits. Photo : Gracieuseté : Hilda Shangotola

La sculpture sur fruits est une tradition populaire lors des mariages et des fêtes dans d'autres pays. Hilda Shangotola espère maintenant accroître sa popularité au Canada et espère que cela incitera davantage de personnes à s'intéresser à cet art.

J'espère vraiment susciter une vague d'enthousiasme pour cet art et le faire connaître à un plus grand nombre de Canadiens, car il est encore peu répandu. Il y a de la place pour que beaucoup plus de gens apprennent cette compétence. J'espère pouvoir le faire à Regina et dans tout le Canada.

Avec les informations de Janani Whitfield