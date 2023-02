Déraillement en Ohio : vent de panique au Canada, Ottawa dénonce les rumeurs

Depuis plus d’une semaine, un vent de panique s'est emparé des réseaux sociaux au Canada à propos du déraillement d'un train qui a eu lieu le 3 février à East Palestine, dans l'État de l'Ohio. Des publications sur toutes les plateformes affirment que ce désastre écologique a traversé notre frontière.

Ils ont trouvé du phosgène, un produit toxique, dans la neige qui est tombée à Montréal.

Le nuage d'East Palestine s'en vient au Québec, écrit un autre. Apparemment, ça remonte jusqu'ici.

Voici ce que les médias ne vous disent pas à propos du déraillement de train en Ohio.

Le train au cœur de l’accident transportait plusieurs substances toxiques, dont du chlorure de vinyle. Le 6 février, les autorités américaines ont procédé à un relâchement, puis à un incendie contrôlé de ces substances pour éviter une explosion, engendrant une colonne de fumée noire visible à des kilomètres à la ronde.

Vendredi après-midi, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a cherché à démentir ces rumeurs sur son compte Twitter  (Nouvelle fenêtre) officiel.

Nous déplorons que certains messages dans les médias sociaux sèment l’inquiétude chez la population canadienne sur les effets que pourrait avoir le déraillement de train survenu le 3 février en Ohio aux É.-U. sur l’environnement et la santé , a fait savoir le ministère.

Avec Santé Canada, nous avons étudié soigneusement les données de l’Agence de protection de l'environnement des É.-U., le lieu de l’incident, les substances chimiques concernées, leur réaction dans l’atmosphère, les vents dominants et la durée du rejet. Le gouvernement du Canada a établi qu’il n’y a aucun risque attendu sur l’environnement ou la santé de la population au Canada , peut-on lire dans une série de tweets.

Du côté du Québec, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a affirmé avoir analysé les concentrations de particules fines sur tout son territoire depuis la date de l’accident.

Les émissions liées à l’incendie provoqué par le déraillement du train ne semblent pas avoir influencé la qualité de l’air au Québec, probablement parce que le panache de fumée a été fortement dilué avant d’atteindre la province , nous a fait savoir son porte-parole, Frédéric Fournier.

Pour ce qui est des substances toxiques relâchées par le déraillement, dont le phosgène et le chlorure de vinyle, le ministère est moins certain. S’il affirme ne pas avoir décelé de phosgène dans l’air du Québec, le MELCCFP dit surveiller la présence de chlorure de vinyle dans certaines stations sur le territoire de la province – mais ne peut pas dévoiler les résultats de ses tests.

Comme il s’agit d’échantillons analysés en laboratoire, les résultats ne sont disponibles que plusieurs mois après l’échantillonnage. Nous ne pouvons donc pas savoir pour l’instant si les événements qui ont eu lieu en Ohio ont pu avoir des répercussions sur les concentrations de ces contaminants enregistrées au Québec , nous a répondu M. Fournier.

La Dre Parisa Ariya, professeure au Département de sciences atmosphériques et océaniques et de chimie de l'Université McGill, salue le fait que le gouvernement essaie de rassurer la population.

Je crois qu'on a suffisamment de problèmes environnementaux au Canada qui devraient nous inquiéter, dit-elle. Je ne crois pas que [ce déraillement] est un problème majeur pour nous. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas être un problème majeur pour les gens en Ohio.

Elle pense tout de même qu'il faudra garder un oeil sur la situation. On ne le sait pas encore parce qu'avec des catastrophes environnementales comme celle-ci, on ne peut pas connaître les résultats tout de suite. Ça prend du temps , explique-t-elle.

Inquiétudes sur les réseaux sociaux

Il y a plus d’une semaine, Radio-Canada a commencé à recevoir des questions de la part d’internautes qui avaient vu des publications inquiétantes et voulaient avoir l’heure juste. Nous avons donc écrit à ECCC pour obtenir des réponses.

Le sud de l'Ontario étant situé directement au nord et au nord-ouest du lieu de l'événement, et les vents dominants étant de l'ouest et du sud-ouest, il est très improbable que la région ait été touchée , nous a-t-on répondu, le 17 février.

Nous avons alors indiqué que, selon les rumeurs en question, le nuage de pollution aurait touché non seulement le sud de l’Ontario, mais aussi le Québec. Nous avons demandé si la réponse d’ECCC valait aussi pour le Québec et si l’analyse des vents était celle de la journée du 6 février, soit le jour du relâchement.

ECCC a affirmé avoir besoin de consulter des experts pour obtenir une réponse. On nous a demandé de patienter jusqu’à la semaine suivante.

Mardi avant-midi, ECCC nous a envoyé la même réponse que le 17 février, à un détail près : la phrase qui mentionnait qu’il était peu probable que le sud de l’Ontario ait été touché n'y figurait plus. Nous avons donc encore une fois demandé des précisions à ECCC, qui nous a dit de patienter jusqu’au lendemain, soit mercredi. Ce n'est que vendredi que le ministère a finalement démenti les rumeurs sur son compte Twitter.

Qu’en est-il de ces publications?

Capture d'écran de la carte qui circule Photo : Capture d'écran - Twitter

Plusieurs publications contenaient une carte montrant supposément la pollution relâchée au moment de cet événement. Sur cette carte, on voit un immense nuage noir qui part d'East Palestine et qui couvre de larges pans du nord-est des États-Unis, allant même jusqu'à l'est de l'Ontario et au sud du Québec.

Il s'agit d'une vraie carte, produite par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA). Toutefois, l'interprétation qu'en ont faite ces internautes est tout à fait fausse, confirme la porte-parole de l'organisme, Monica Allen.

Cette dernière explique qu'il s'agit d'une modélisation des courants d'air le soir du 7 février, qui sert entre autres à prendre des décisions en matière de santé publique. Toutefois, précise-t-elle, la carte ne raconte pas toute l’histoire.

La carte est utile pour comprendre les mouvements de l'air dans l'atmosphère, mais elle n'indique pas les niveaux de pollution près du sol, où les gens habitent et respirent. La concentration de pollution diminue de façon draconienne quand on s'éloigne [du site de l'accident], mais cela n'est pas reflété dans le graphique , ajoute-t-elle.

D’ailleurs, l’incendie provoqué de façon délibérée par les autorités américaines n’a duré que quelques heures. Selon des médias locaux  (Nouvelle fenêtre) , le brasier a débuté vers 15 h 30, heure locale, le 6 février. À 20 h le même soir, CNN rapportait sur les lieux que seulement un petit incendie faisait toujours rage.

Au moment de l’incendie, des stations météorologiques de la région ont rapporté avoir détecté la colonne de fumée s’élevant d’East Palestine sur leurs écrans radars.

Nous avons pu utiliser des données historiques provenant de radars météorologiques américains pour visualiser l’étendue du nuage qui a défrayé les manchettes et corroborer certaines informations diffusées par les médias américains.

Vers 15 h 46, ces radars détectent un nuage très dense à la limite est de la municipalité d’East Palestine, là où le déraillement a eu lieu. Le nuage grandit puis disparaît complètement des radars vers 18 h 47, ce qui correspond à la période de l’incendie rapportée par les médias.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Carte animée montrant le nuage de fumée sur les écrans radars atmophériques Photo : Capture d'écran/Weather.us

Sur cette carte radar, nous voyons East Palestine, en bas à gauche. Le nuage de fumée est représenté en bleu, vert et jaune. Les saisies radars ont été prises entre 15 h 39 et 18 h 47, le 6 février 2022, à environ sept minutes d’intervalle.

L’Ontario se trouve approximativement à 200 km au nord, et Montréal, à plus de 760 km au nord-est. Jamais l’épais nuage ne voyage plus loin que le village d’Enon Valley, en Pennsylvanie, à 6 km du lieu du déraillement.

Une vidéo sur TikTok affirmait que du phosgène, relâché par l'incinération du chlorure de vinyle, aurait pu se retrouver dans la neige à Montréal. La Dre Ariya, dont l'une des expertise est justement la neige, juge qu'il s'agit d'une possibilité négligeable . Elle explique que, le phosgène étant un gaz, il ne peut pas agir comme noyau pour la formation de précipitations comme la neige.

La situation à East Palestine est tout de même sérieuse. Les habitants évacués ont pu regagner leurs domiciles, mais certains affirment ressentir une litanie de symptômes, tels des maux de tête ou de la toux. Des poissons morts ont été retrouvés dans la région.

D'ailleurs, des représentants de l'entreprise ferroviaire au cœur de l'accident, Norfolk Southern, ont refusé de rencontrer des citoyens inquiets, mercredi dernier. Si les autorités assurent que les niveaux de produits polluants se trouvant dans l'air et dans les cours d'eau sont sécuritaires, bon nombre d'habitants d'East Palestine demeurent sceptiques.

Les causes de l'accident ne sont toujours pas connues. Des syndicats représentant des opérateurs de trains aux États-Unis affirment depuis des années  (Nouvelle fenêtre) que certains trains comportent trop de wagons et trop peu d'effectifs à bord, et que cela peut poser un risque de déraillement.

Avec des informations de Thomas Gerbet