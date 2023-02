Sayona prévoit 60 voyages de minerai par jour entre La Motte et La Corne

C’est ce que précise la minière dans la mise à jour de son Avis de projet déposé au ministère de l’Environnement en novembre dernier, mais rendu public cette semaine. Le document prévoit le transport de 2256 tonnes de minerai par jour avec des camions semi-remorques de 38 tonnes, sur un horaire de 12 heures par jour, du lundi au vendredi.

En comptant l’aller et le retour, il s'agit d’un camion toutes les six minutes, en moyenne, sur les 70 kilomètres reliant le site Authier au site Lithium Amérique du Nord. Le tracé proposé pour le moment emprunte le chemin de la Sablière et le chemin de Preissac à La Motte, puis la route 109 et la route 111, pour ensuite prendre la route du Lithium à La Corne.

Depuis l’acquisition du complexe Lithium Amérique du Nord en septembre 2021, c’était clair, on savait très bien que le projet Authier allait être modifié, parce qu’on n’avait plus besoin d’un concentrateur ni d’un parc à résidus miniers, puisqu’on en a déjà à La Corne. Ça vient donc minimiser davantage notre impact sur le territoire à La Motte. On savait aussi qu’on allait devoir transporter le minerai à La Corne , rappelle Cindy Valence, vice-présidente exécutive et cheffe de la direction du développement durable chez Sayona.

Cindy Valence, vice-présidente exécutive et cheffe de la direction du développement durable chez Sayona (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Éviter les heures de pointe

Cindy Valence reconnaît que c’est beaucoup de camions sur les routes, mais elle ajoute que le projet est toujours évolutif et que des discussions ont lieu avec les municipalités concernées. Des consultations publiques sont aussi prévues ce printemps sur le volet du transport.

Il y a des façons de modéliser le transport, d’essayer de voir quelles sont les périodes de pointe, où on pourrait contrôler le trafic avec notre transport. Le nombre, c’est important, oui, mais aussi comment on est capable de modéliser ça pour limiter, pour éviter les grandes périodes de pointe, mentionne Cindy Valence.

« C’est encore à l’étude, comment on va gérer tout ça, pas juste le nombre, mais les différentes variables qui vont nous permettre de minimiser l’ensemble des risques. » — Une citation de Cindy Valence, vice-présidente chez Sayona

Michel Lévesque, maire de La Corne (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour le maire de La Corne, Michel Lévesque, ce qui importe, c’est la sécurité. Il envisage l’installation de panneaux indicateurs de vitesse, comme on en trouve à l’entrée des municipalités, sur la route du Lithium dans le secteur du rang des Montagnes.

Le chemin de l’entrée de la route du Lithium sur la route 111, c’est quasiment dans la sortie d’une courbe. On veut essayer de faire élargir ça. On travaille pour faire une demande au ministère des Transports avec Saint-Marc-de-Figuery et la mine , mentionne-t-il.

Passage sur l’esker

En plus de s’inquiéter de l’effet de tous ces camions sur la sécurité routière dans le secteur d’Amos, le co-porte-parole de Québec meilleure mine, Rodrigue Turgeon, se dit très préoccupé par le fait que le promoteur maintient l’accès au site Authier par le chemin de la Sablière, sur la partie sud de l’esker Saint-Mathieu-Berry.

« Il y avait un autre chemin qui permettait d’éviter carrément l’esker, mais il n’a pas été retenu par le promoteur, qui propose carrément de passer sur l'esker avec des camions de 38 tonnes de chargement de minerai pendant 22 ans, 12 heures par jour. » — Une citation de Rodrigue Turgeon, de Québec meilleure mine

C’est une formation géologique très fragile, principalement constituée de sable. Qu’on ne vienne pas nous dire qu’il n’y a pas d’impact sur l’esker. C’est évident , dénonce M. Turgeon.

Le militant Rodrigue Turgeon avec en arrière-plan le site du projet de mine Authier, à La Motte. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

Selon Cindy Valence, comme l’autre tracé au sud de la fosse se serait trouvé en milieu humide, Sayona préfère emprunter une route déjà existante, dont elle souhaite améliorer la qualité. Même si le tracé passe sur la partie sud de l’esker, on n’est pas dans une zone aquifère qui pourrait avoir un impact sur l’eau de l’usine Eska ni de la Ville d’Amos , affirme-t-elle.

Ne pas remblayer la fosse

Rodrigue Turgeon déplore aussi que, dans la mise à jour de son avis de projet, Sayona ne prévoit toujours pas remblayer la fosse à la fin de l’exploitation de la mine, ce qui est pourtant un principe reconnu pour les mines à ciel ouvert. D’autant plus que la compagnie évoque des enjeux de rentabilité, ce qui n’est pas suffisant, selon lui.

Toute exclusion doit être justifiée par des raisons autres qu’économiques. Il faut par exemple qu’il y ait un plus gros impact environnemental de retourner les déchets miniers dans la fosse. On n'est pas là. On a affaire à un promoteur qui dit : ''Ça va être moins rentable pour nous, on ne le fera pas et on va vous laisser une montagne de déchets miniers à côté de l’esker''. C’est vraiment outrageux et c’est l’héritage que Sayona propose aux générations futures , soutient M. Turgeon.

Le complexe minier Lithium Amérique du Nord, à La Corne (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le document précise que le plan d’exploitation de la fosse ne permet pas de disposer des rejets miniers dans la fosse avant la fin de l’exploitation et que de le faire à la toute fin n’est pas économiquement rentable.