Des pourboires de plus en plus élevés et de plus en plus répandus épuisent des Canadiens, et particulièrement des Britanno-Colombiens. Un sondage de l'Institut Angus Reid indique que près de trois quarts des répondants de la province de l’ouest constatent une augmentation des montants attendus (73 %) et une hausse des endroits qui en demandent (74 %).