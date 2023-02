La population estrienne est invitée à participer à un dénombrement mondial des oiseaux

Pour une 26e année consécutive, le Grand dénombrement des oiseaux est en cours. C'est un événement qui a lieu chaque année à peu près à la même date, explique le chargé de projets à l'intendance des terres chez CNC , Claude Drolet. On essaie d'avoir une image fixe dans le temps des populations d'oiseaux partout dans le monde, en même temps, en dehors des périodes de migration.

Les geais bleus peuvent être observés en hiver. Photo : Denis Aubert

Les ornithologues amateurs et experts peuvent rapporter leurs observations sur les applications eBird et Merlin. La première sert à l'identification visuelle. Selon notre positionnement géographique, on peut démarrer une liste d'observation. L'application fait un tri intelligent pour nous , explique Claude Drolet. La deuxième agit comme un « Shazam des oiseaux » et identifie l'espèce par son chant.

Le but est d'avoir le plus grand nombre de personnes qui vont observer les oiseaux, les positionner géographiquement sur la map monde , ajoute-t-il.

« On veut la plus grande participation possible pour avoir une image la plus précise possible des populations d'oiseaux. » — Une citation de Claude Drolet, chargé de projets à l'intendance des terres chez CNC

Par la suite, les observations seront comptabilisées par l'Université Cornell. Ils vont chercher les informations [des deux applications] , conclut Claude Drolet. Les chercheurs tenteront ainsi de déterminer si des populations sont en enclins, en remontée ou restent relativement stables.

L'événement se déroule jusqu'au 20 février.