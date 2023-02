Enseigner la langue autochtone nakoda à l’aide d’une marionnette

La marionnette a été offerte à l’enseignante par l’un des ses amis et elle ne parle que le nakoda, comme l'explique Theresa O'Watch, qui enseigne trois jours par semaine au centre d'éducation Nakoda Oyade, à une centaine de kilomètres à l'est de Regina.

Elle ajoute que Kushi encourage les élèves à apprendre la langue nakoda et rend les cours plus amusants et plus faciles pour les enfants.

Elle [la marionnette] appelle les élèves qui viennent tous en courant. Elle leur explique qu'il faut écouter l'aînée de la classe, parce que c'est la plus âgée , raconte Theresa O'Watch.

Elle m'aide à apprendre le respect. Elle m'aide à calmer les enfants. Elle est un grand atout pour mon enseignement , ajoute-t-elle.

La marionnette Kushi encourage les élèves à apprendre la langue nakoda et rend les cours plus amusants et plus faciles pour les enfants, précise l'enseignante Theresa O'Watch. Photo : Fournie par Theresa O'Watch

L'enseignante explique qu’elle a appris le nakoda quand elle était enfant, mais que, à cause des critiques de ses amis d’enfance, elle avait honte de sa culture.

Grâce à sa sœur Freda, aujourd'hui décédée, elle a réappris la langue. En hommage à cette dernière, elle a confectionné des jupes pour Kushi à partir des anciennes robes de Freda.

Je les couds pour en faire des tenues qui lui vont bien. Pour moi, cela donne en quelque sorte une partie de ma sœur à Kushi, pour qu'elle soit toujours avec moi , explique Theresa O'Watch en soulignant que, avec les encouragements de sa sœur, elle a décidé d'enseigner la langue nakoda après avoir obtenu son certificat dans cette langue autochtone.

Theresa O'Watch ne se considère pas comme une personne parlant couramment la langue, mais elle explique que Kushi lui donne la confiance nécessaire pour faire partager ses connaissances aux autres.

Avec les informations de Louise BigEagle