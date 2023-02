Ottawa annonce son plan pour les emplois durables

Le plan présenté par Ottawa s’échelonne sur la période de 2023 à 2025 et établit un cadre initial pour accompagner les travailleurs vers une économie plus verte.

Ottawa dit que des mises à jour seront publiées tous les cinq ans à compter de 2025.

Le Canada a tout ce qu’il faut pour devenir le fournisseur de choix en technologies et énergies propres dans un monde carboneutre. Ce plan vient s’ajouter aux mesures prises par le gouvernement fédéral pour veiller à ce que les travailleurs canadiens aient les compétences et le soutien nécessaires pour saisir cette occasion – l’occasion d’une génération , a indiqué le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson

Danielle Smith promet de se battre

La première ministre a réagi vendredi. Dans un message publié sur Twitter, elle a promis de combattre le plan d’Ottawa en utilisant tous les moyens à sa disposition . Elle a ajouté qu’elle avait dit au fédéral qu’il n’est pas question, pour elle, de mettre fin au secteur énergétique albertain .

Notre économie se porte bien. La dernière chose que je vais faire est de permettre à Ottawa de venir jouer avec la vie et les emplois de milliers d’Albertains. Je vais me battre contre l'idée d’une transition équitable en utilisant tous les moyens à ma disposition et je ne vais pas hésiter à défendre les travailleuses et les travailleurs de notre grande province , a dit Danielle Smith.

Jeudi, la première ministre de l’Alberta avait expliqué qu’elle était prête à collaborer avec le fédéral pour des initiatives climatiques, mais à condition qu’il obtienne le consentement de l’Alberta pour toute nouvelle loi portant sur le développement des ressources pétrolières et gazières, notamment le plan sur les emplois durables et le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier.

Le plan d’Ottawa reste peu détaillé, mais comporte une dizaine de mesures.

Le plan en dix mesures : Créer le Secrétariat des emplois durables; Créer un Conseil des partenariats sur les emplois durables; Élaborer des stratégies économiques par le biais des tables de concertation régionales sur l’énergie et les ressources; Introduire un volet sur les emplois durables dans le cadre du Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical; Assurer le financement du développement des compétences liées aux emplois durables; Promouvoir des solutions menées par les autochtones et un cadre national de partage des avantages; Améliorer la collecte, le suivi et l’analyse des données sur le marché du travail; Motiver les investisseurs et attirer les dirigeants de l’industrie pour soutenir les travailleurs; Collaborer et assurer un leadership sur la scène mondiale; Établir des lois qui assurent une mobilisation et une responsabilisation continues.

Selon Ottawa, la transition vers la carboneutralité pourrait créer jusqu’à 400 000 nouveaux emplois au Canada.