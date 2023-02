La Ville de Gatineau n’est pas encore prête à réglementer le gaz naturel, dit la mairesse

C’est ce qu’elle a affirmé jeudi, lors d’un panel sur la transition énergétique qui était organisé par l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et la Commission de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques (CELCC).

Durant l'exercice, environnementalistes, politiciens et entrepreneurs ont pu débattre de la meilleure manière de décarboner Gatineau.

Certains experts aimeraient notamment que la Ville interdise le branchement de nouveaux bâtiments au réseau de gaz naturel. Même si elle n’est pas fermée à l’idée, la mairesse Bélisle admet qu’une telle réglementation n’est pas pour tout de suite.

Par contre cette réflexion-là, il faut l’avoir si on veut être capable d’atteindre les cibles , convient-elle.

Pour Normand Mousseau, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal, le manque d’engagement de la Ville n’a aucun sens , puisque le gaz naturel contribue aux émissions de gaz à effet de serre.

Un compteur résidentiel de gaz naturel. (Phot d'archives) Photo : CBC/Kyle Bakx

S’il reconnaît que les villes n'ont pas une grande marge de manœuvre en ce qui a trait à l’énergie, il croit qu’elles pourraient cependant adopter des règlements contribuant à atteindre la neutralité carbone.

[Les villes] pourraient dire : "il faut que les nouveaux développements soient à chauffage à zéro émission". Là, les gens vont dire: "moi je ne peux pas m'acheter du gaz naturel renouvelable qui coûte un bras, alors on va s'électrifier", ce qui est moins cher , explique Normand Mousseau.

Le panel était organisé par l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et la Commission de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques (CELCC). Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Des besoins d’électricité croissants

L’idée de l’électrification plaît à plusieurs élus, mais Hydro-Québec soulève certains bémols quant aux quantités d’électricité qu’elle sera en mesure de produire pour répondre aux besoins croissants qui découlent de la transition énergétique.

On sent la pression , affirme Sabrina Harbec, directrice clientèles affaires et solutions énergétiques d'Hydro-Québec. Quand on regarde les prévisions 2030 et 2050, c'est comme wow… okay, on n'est pas capable de tout prendre ça d'un coup .

Une ligne d'un réseau d'hydroélectricité. (Photo d'Archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La mairesse Bélisle partage les préoccupations d'Hydro-Québec.

On a déjà des enjeux, mes collègues dans les MRC pourraient vous en parler. Il y a des difficultés à livrer la marchandise et à être capable de développer le réseau d’Hydro-Québec , dit-elle.

Dans son plan climat, la Ville de Gatineau vise la carboneutralité d'ici 2050, mais plusieurs experts doutent qu’elle soit capable d’atteindre son objectif.

Il y beaucoup de papiers, par papier, je veux dire de politiques qui s'écrivent, et beaucoup de bonnes volontés, mais qui ne donnent pas beaucoup de résultats [...] Malgré les bonnes intentions, on a fait des pas dans la bonne direction, mais globalement, on n'atteint pas nos objectifs , pense Mathieu Charron, professeur en sciences sociales à l’ UQO .

Pour moi, présentement, on n'est pas en chemin pour atteindre quoi que ce soit pour 2030... et 2050 non plus , ajoute Normand Mousseau.

Les deux s’entendent pour dire que des mesures plus radicales devront être prises si la Ville de Gatineau souhaite vraiment se décarboner.

Avec les informations de Nelly Albérola