L’art mathématique de sonner les cloches

Les sonneurs de cloches ne suivent pas une feuille de musique, mais plutôt une combinaison de chiffres où il faut suivre deux règles mathématiques.

La première règle, c’est qu’on ne peut pas répéter [l’ordre des cloches]. Il faut toujours faire une nouvelle combinaison. La deuxième règle, c’est que chaque cloche ne peut pas bouger [à plus d'un endroit]. Si je sonne en premier, je dois sonner ensuite en deuxième place, puis en troisième place , explique Frère Joseph Bruneau, sonneur de cloches à l’abbaye de Westminster.

Sonner les cloches est une forme d’art musicale pour certains, mais pour d'autres, c’est une formule mathématique qui s’entend.

Apprendre à faire sonner une cloche peut prendre des mois, parfois même jusqu’à un an. Ce n’est pas évident pour tout le monde de savoir quand sonner sa cloche.

Ça peut être assez frustrant pour celui qui apprend, comme pour les sonneurs. C’est assez facile de se perdre. Par exemple, je pense que je dois sonner en premier, mais en fait je suis en sixième place. On appelle ça du "clashing" : une cloche sonne en même temps que deux autres et ça ne fait pas beau », dit le Frère Joseph en riant.

Cette façon de sonner les cloches a été développée et perfectionnée durant la période de l'après-réforme en Angleterre, entre 1500 et 1750. Il y a plus de 6000 clochers en Angleterre, mais seulement six clochers où cet art est pratiqué au Canada, dont la moitié se trouve en Colombie-Britannique, selon l’abbaye de Westminster.

Le Frère Joseph Bruneau, de l'abbaye de Westminster à Mission en Colombie-Britannique, explique une méthode utilisée par les sonneurs de cloches. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Le groupe de sonneurs de l’abbaye de Westminster est le seul qui est attaché à un monastère au Canada.

Sonner les cloches fait partie intégrante de la vie monastique. Les cloches sonnent pour différentes raisons. Pour annoncer un événement comme le temps des prières, si quelqu’un décède dans notre communauté ou simplement pour le plaisir de jouer , dit Frère Joseph Bruneau.

Pour lui, la physique est aussi ce qui rend intéressant l’art de sonner les cloches.