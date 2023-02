Le 1er janvier dernier, la Ville de Scottsdale a décidé de couper le robinet aux habitants de Rio Verde Foothills, car ils ne sont pas dans sa juridiction. Depuis, c'est la bataille pour l'eau.

Le maire de Scottsdale, David Ortega, se défend en affirmant que la ville doit réduire sa consommation d'au moins 5 %, à cause de la sécheresse. Les 2000 habitants de Rio Verde Foothills ne sont liés à aucun gouvernement municipal. Cinq cent d'entre eux dépendent de Scottsdale, tandis que les autres peuvent encore tirer leur eau de leurs puits.

Lothar Rowe, propriétaire du Ranch Miller à Rio Verde Foothills Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

Lothar Rowe a acheté le Ranch Miller, il y a une quinzaine d'années, mais le puits s'y est asséché depuis. Le ranch abrite une quarantaine de chevaux qui consomment 4000 litres d'eau par jour.

Aujourd'hui, le ranch dépend des livreurs d'eau de la région pour remplir ses deux réservoirs. Depuis que les transporteurs n'ont plus accès à Scottsdale, le prix de l'eau est passé de 3 cents pour près de 4 litres à 11 cents. Le prix de l'eau a ainsi triplé.

« Je pourrais acheter du San Pellegrino aux chevaux, ça coûterait moins cher! » — Une citation de Lothar Rowe, propriétaire du Ranch Miller

John Hornewer est un des principaux livreurs d'eau pour les résidents de Rio Verde Foothills. Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

John Hornewer est un des plus importants livreurs d'eau de la région. Il possède cinq camions-citernes, dont deux qui ont une capacité de 22 000 litres chacun.

Comme il n'a plus accès à l'eau de Scottsdale, il doit se rendre à la station Apache Junction, qui est plus loin. Le processus est également plus long : à coups de 25 cents, il remplit son camion-citerne. Il ne peut pas servir autant de clients qu'avant : aujourd'hui, il fournit de l'eau à deux ou trois clients par jour.

« Cette sécheresse n'est pas une blague. Avant, je faisais le plein à Scottsdale et ça me prenait environ une heure. Maintenant, tout le processus me prend trois ou quatre heures. » — Une citation de John Hornewer, livreur d'eau

Karen Nabity vit avec son mari à Rio Verde Foothills depuis 2016, dans une maison qu'elle a conçue elle-même. Le couple consomme 51 litres d'eau par jour, alors que la moyenne pour un couple est de 300 litres. Mme Nabity récupère l'eau de pluie pour rincer la vaisselle et les toilettes.

Karen Nabity est une résidente de Rio Verde Foothills, affectée par la pénurie d'eau. Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

« On prend une douche une fois tous les quatre jours et on utilise un quart de tasse d'eau pour se brosser les dents et se laver les mains. » — Une citation de Karen Nabity, résidente de Rio Verde Foothills

Ses voisins, eux, ont décidé de s'inscrire à un club de gym uniquement pour pouvoir se doucher. Le plus paradoxal, c'est que les constructions de nouvelles maisons vont bon train dans la région, même s'il n'y a plus d'eau. L'endroit est convoité par de jeunes retraités séduits par le désert. Une agente immobilière, qui ne voulait pas accorder d'entrevue, a précisé que les nouvelles maisons ont toutes un puits.

« Notre communauté est le premier domino à tomber et à ressentir véritablement les ramifications de la sécheresse. L'eau est une ressource précieuse et non un bien illimité. » — Une citation de John Hornewer, livreur d'eau

La région de Scottsdale regorge de terrains de golf verdoyants qui font la fierté de la ville et où l'eau coule impunément.

L'un des terrains de golf qui font la fierté de Scottsdale, en Arizona. Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

Et pourtant, tout le Sud-Ouest américain vit la pire sécheresse de son histoire. Il pleut de moins en moins. Le fleuve Colorado a 20 % moins d'eau qu'il y a 20 ans. Quarante millions de personnes, dans sept États, dont l'Arizona, dépendent de ce fleuve.

Solution canadienne?

L'entreprise canadienne Epcor tente d'obtenir un permis pour acheminer de l'eau aux résidents de Rio Verde Foothills. Il faudra d'abord installer l'infrastructure, un processus qui prendra deux à trois ans.

Epcor est un des plus gros fournisseurs d'eau réglementée dans la région. Cet or bleu ne provient pas du Canada, mais de différentes sources, dont le fleuve Colorado.

Une station d'eau de l'entreprise canadienne Epcor, au nord de Phoenix, en Arizona Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

Scottsdale est maintenant en discussion avec le comté de Maricopa pour acheter de l'eau supplémentaire d'un tiers parti afin de l'acheminer, une fois traitée, aux résidents de Rio Verde Foothills. La Ville se ferait rembourser par le comté.

Il est également question d'un moratoire sur toute nouvelle construction dans la région. Une réunion est prévue le 21 février prochain.