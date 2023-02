Équipe N.-B. en route pour les Jeux du Canada!

Les membres de la première semaine de compétition d’Équipe Nouveau-Brunswick ont pris la direction de l’île vendredi après-midi en compagnie de leur cheffe de mission Nicole Smith et avec la ferme intention de tirer leur épingle du jeu contre l’élite de demain du pays.

Courtney Charlong, une patineuse de vitesse sur courte piste de Campbellton âgée de 16 ans, et Austin MacLellan, un joueur de basketball en fauteuil roulant de Fredericton âgé de 21 ans, seront les porte-drapeaux du Nouveau-Brunswick à la cérémonie d’ouverture des Jeux du Canada samedi à Charlottetown, à compter de 19 h 30 au Centre Eastlink.

Courtney Charlong, de Campbellton, et Austin MacLellan, de Fredericton, avec le drapeau du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Courtney Charlong a récemment établi deux records provinciaux et a remporté la Coupe Canada courte piste junior tenue à Richmond, en Colombie-Britannique, l’an dernier.

La patineuse explique que les athlètes sont très excités et sont fin prêts pour les Jeux du Canada.

« Ça fait des semaines qu'on voit le décompte sur les réseaux sociaux! [...] C’est finalement le jour! » — Une citation de Courtney Charlong

Austin MacLellan a participé au Championnat mondial junior en Thaïlande, en septembre, et a été invité à un camp d’entraînement de l’équipe nationale de rugby en fauteuil roulant en décembre 2022 et en mars 2023. Il avait fait partie de l’équipe de basketball en fauteuil roulant d’Équipe Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada 2019 et avait pris la quatrième place.

Les athlètes d'Équipe Nouveau-Brunswick ont pris la route de l’Île-du-Prince-Édouard dans la tempête vendredi. Photo : Radio-Canada

Pour l’instant, les prétentions aux médailles apparaissent assez modestes cette année. En 2019, Équipe Nouveau-Brunswick est revenue avec une médaille d’or, trois médailles d’argent et cinq médailles de bronze.

Cette fois-ci, la cheffe de mission rappelle que la plupart des athlètes vont nager un peu dans l’inconnu puisqu’ils ont été absents de la scène nationale en raison de la pandémie de COVID-19.

Mais souvent, on a de belles surprises. Dans le sport, on ne sait jamais , croit Nicole Smith.

Deux athlètes médaillées de 2019 sont de retour, soit la judoka Mahée Savoie, en bronze à Red Deer il y a quatre ans, et la patineuse artistique Molly Kane, aussi en bronze en simple aux Olympiques spéciaux niveau 3.

Selon la cheffe de mission, il faudra avoir à l'œil les équipes masculine et féminine de curling. Les femmes ont récemment terminé en deuxième position à une compétition nationale, alors que les hommes ont permis au Nouveau-Brunswick de gagner la quatrième position.

À surveiller aussi la formation de ringuette, cinquième en 2019 en Alberta.

La ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, est aussi arrivée à l'Île vendredi et va assister aux cérémonies d'ouverture, samedi.

Pascale St-Onge, ministre fédérale des Sports Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

C'est super excitant de rencontrer les bénévoles qui ont travaillé tellement fort pour ces Jeux. Nous sommes tous fébriles. Les Jeux du Canada sont un rendez-vous important pour les jeunes athlètes. Plusieurs vivront le plus haut niveau de compétition ici et certains poursuivront jusqu'aux Olympiques , a-t-elle commenté.

Avec des informations de François Le Blanc, de Gabrielle Drumond et de l'émission La matinale