Mine Mary River : Baffinland prépare un nouveau projet ferroviaire au Nunavut

La compagnie affirme que ce projet est nécessaire pour garantir l’avenir de la mine Mary River, située à 176 kilomètres de la communauté de Pond Inlet. Il implique la construction d’un futur port pour l’acheminement du minerai à travers le bassin de Foxe et le détroit de l’Hudson.

Le président-directeur général de l’entreprise, Brian Penney, en a fait l’annonce lors d’une allocution à la foire commerciale et conférence Aurores Boréales 2023, organisée du 7 au 11 février à Ottawa. « C'est non seulement essentiel pour la durabilité des opérations de Mary River, mais aussi pour s'assurer que le Nunavut a un pied dans [le] virage vert mondial », a-t-il annoncé.

La mine Mary River, sur l'île de Baffin, est située près de Pond Inlet. Photo : CBC / Nick Murray

Le premier ministre du Nunavut, P.J. Akeeagok, indique avoir pris connaissance du projet alors qu’il se trouvait dans l’audience. Il affirme être ouvert à l’exploitation minière durable au Nunavut et faire confiance aux protocoles établis dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Ce sont vraiment ces mécanismes qui permettent aux membres des communautés de faire entendre leurs inquiétudes, s’il y a lieu , dit-il.

Si elle obtient les fonds nécessaires pour financer ce projet, Baffinland espère débuter les travaux d’ici la fin de 2023.

Nous devons encore soumettre des demandes de permis [...], y compris des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches pour les infrastructures ferroviaire et portuaire , soutient le porte-parole de Baffinland, Peter Akman, dans un échange de courriels. Depuis 2021, nous recueillons des données de référence sur les poissons et leur habitat pour appuyer nos demandes.

Il ajoute que des programmes de surveillance environnementale déjà en place seront étendus au Sud et que de nouveaux seront aussi entamé, dont la surveillance des morses.

Steensby Inlet, une solution de rechange?

Le projet ferroviaire vers Steensby Inlet ne date pas d’hier. En 2012, le gouvernement fédéral a donné le feu vert à l’entreprise pour acheminer annuellement 18 millions de tonnes de minerai de fer par l’entremise d’un chemin de fer d’environ 150 kilomètres.

À l’époque, l’entreprise avait toutefois décidé de ne pas aller de l’avant, faute d’investisseurs. Le président-directeur général de Baffinland soutient que les ressources extraites au cours des cinq dernières années ont atteint un niveau capable de soutenir un investissement de cette ampleur.

La route vers le sud passant par Steensby Inlet a déjà été approuvée dans le cadre du processus d'examen approprié et nous sommes encouragés par l'engagement continu de Baffinland avec les communautés locales et les partenaires inuit , a fait savoir le cabinet du ministre des Affaires du Nord, Daniel Vandal, dans un échange de courriels.

Au mois de novembre, le ministre Daniel Vandal s’est opposé au projet d’expansion de l’entreprise Baffinland visant à doubler sa production de minerai de fer dans la mine Mary River.

L’entreprise Baffinland souhaitait faire passer sa production de minerai de 6 à 12 millions de tonnes par an, ce qui impliquait la construction d’un chemin de fer d’environ 110 km pour acheminer le minerai entre le site minier et le port de Milne Inlet, situé plus au Nord. À défaut de quoi elle affirmait devoir mettre sa mine en état d'entretien et de maintenance.

Des réactions mitigées

Norman Inootik, un chasseur de Pond Inlet, était soulagé d’apprendre que Baffinland s’intéressait désormais au secteur de Steensby Inlet. « Les animaux dans cette région, dont les morses, ne seront pas autant affectés », croit-il. Lorsqu’il y a trop de pollution sonore sous les eaux, ils ont l’option de se déplacer sur la glace ou sur la terre ferme.

Il s’inquiète des conséquences actuelles du trafic maritime sur les populations de narvals dans le passage maritime Tasiujaq (ou détroit d’Éclipse), près du port de Milne Inlet. Les narvals ne peuvent pas passer, car les navires leur bloquent la route , dit-il. Ils s’agglutinent donc en groupe en attendant le départ des navires .

La députée fédérale du Nunavut, Lori Idlout, se montre quant à elle peu favorable au projet ferroviaire de Steensby Inlet. Compte tenu des tendances passées [de Baffinland], je crains vraiment qu’il y ait plus d’effets néfastes sur l’environnement , mentionne-t-elle. Elle s’inquiète notamment de l’impact du futur chemin de fer sur les populations de caribous.

« Malheureusement, Baffinland n'a pas une bonne expérience de travail avec les Inuit ou d'atténuation des dommages qu'ils ont causés. » — Une citation de Lori Idlout, députée fédérale du Nunavut

Joint par téléphone, l'Association des chasseurs et trappeurs d'Igloolik - la communauté la plus près de Steensby Inlet - confirme être au courant des plans de Baffinland, mais affirme avoir besoin de plus de temps pour examiner le projet en détail avant de se prononcer.

Avec des informations de Teresa Qiatsuq