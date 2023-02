Il doit abandonner le cégep parce qu’il lui manque 1 % pour avoir son DES

Simon Boucher n’a donc pu faire qu’une seule session au collégial, comme le prévoit le règlement pour les personnes qui ne sont pas titulaires d’un DES. Il est aussi contraint d’abandonner son poste de gardien de but dans l’équipe de hockey du cégep.

J'étais en position parfaite. J'étais dans un des meilleurs cégeps, dans un niveau juste un peu inférieur à la LHJMQ. Mais, là, d'un claquement de doigts, à cause d'un examen, il faut que j'arrête tout et je ne sais pas ce qui va se passer avec mes rêves et mes plans de vie , déplore le jeune homme de 17 ans.

Il faisait partie des Chevaliers de Lévis midget AAA. On l'a admis à l'automne. Il connaissait une très, très bonne saison, donc pour nous c'est une grosse perte comme joueur de hockey mais aussi comme individu. Il travaillait fort pour ses résultats , mentionne le conseiller pour le volet sportif du Cégep Champlain-St-Lawrence, Jérémie Ouellet.

Simon Boucher avait une bonne saison comme gardien de but recrue des Lions de St-Lawrence. Photo : Source : page Facebook des Lions de St-Lawrence

Aucun échec

Simon Boucher assure qu’il n’a jamais échoué un seul cours au secondaire et qu’il a réussi aussi tous ses cours au cégep. À la fin de son cinquième secondaire, en juin dernier, il était sûr d’obtenir son DES.

J'ai parlé avec mes professeurs, l'année était finie, on me disait que je n'étais pas en danger de couler, que j'allais avoir mon DES. J'ai même eu mon bal des finissants et ma remise de diplôme. C'est trois mois plus tard qu'on m'annonce par courriel que je n'ai pas mon écriture de secondaire cinq et que dans une semaine je devais reprendre l'examen , déplore-t-il.

L’épreuve ministérielle comprend trois volets : l’oral, l’écrit et la lecture. Simon a refait l’examen complet en août, puis une autre fois juste avant le congé de Fêtes, les deux fois sans succès.

Pour se préparer à l’examen, il s' inscrit à la formation aux adultes. Il y allait deux heures par jour et on lui enseignait la lecture, le français oral et l’écriture. Il suivait aussi un cours d'enrichissement.

La lecture et l'oral, je les avais déjà passés. Je trouvais que c'était une perte de temps de ne pas me concentrer plus sur l'écriture , souligne Simon Boucher.

François Boucher et son fils Simon Boucher. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Résultats tardifs

Son père, lui, s’explique mal les délais entre l’examen et la réception du résultat.

On a eu le dernier résultat cette semaine, un mois plus tard que l'inscription aux adultes. On ne peut pas non plus le transférer dans une autre équipe de hockey. L’été passé, s'il avait eu son résultat comme supposé, on lui aurait payé des cours privés tout l'été pour être certain qu'il passe , fulmine François Boucher.

Au ministère de l’Éducation, on assure pourtant que les corrections des épreuves ont été faites rapidement.

Concernant les examens de juin 2022, les résultats ont été rendus disponibles le 11 juillet en matinée, soit 5 jours après les résultats des autres matières. Le ministère a mobilisé toutes les ressources nécessaires afin de sortir les résultats le plus rapidement possible sans nuire au cheminement de l’élève , affirme par écrit le porte-parole Bryan St-Louis.

Le conseiller à la vie étudiante, volet sportif, du Cégep St-Lawrence, Jérémie Ouellet. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Vers le décrochage

Simon Boucher et son père dénoncent la rigidité du système, qui selon eux, risque d’entraîner davantage de décrochage scolaire.

Ce que je ne comprends pas, c'est qu'un élève, qui n'a jamais coulé un cours, qui a fait une première session au cégep en passant ses trois cours, je ne vois pas pourquoi ce serait un problème de l'avoir au cégep. Je ne suis pas un mauvais élève , affirme Simon Boucher.

Notre crainte, c'est la persévérance scolaire. Est-ce qu'il va décrocher? S'il se retrouve devant rien, il va chercher à jouer au hockey. Notre crainte, c'est que l'école passe en deuxième , ajoute Jérémie Ouellet.

Le jeune homme espère pouvoir refaire l’épreuve unique de français en même temps que les élèves de 5e secondaire.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc.