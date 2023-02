Protection du caribou : les communautés forestières régionales se disent inquiètes

Depuis qu'Ottawa a annoncé la recommandation d'un décret de protection pour les parties non protégées de l'habitat essentiel du caribou boréal , la Fédération québécoise des municipalités (FQM) appréhende la perte de milliers d’emplois liés à la forêt dans les régions du Québec.

Dans une lettre ouverte adressée au premier ministre, François Legault, et à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, la FQM les prie d’intervenir pour éviter des pertes considérables d’emplois qui affecteront substantiellement l’occupation et la vitalité de nos territoires .

« Les effets potentiels des nouvelles mesures de protection de toutes sortes, les revendications non réglées de plusieurs communautés autochtones et les conséquences des conflits commerciaux à répétition pourraient sonner le glas pour plusieurs entreprises, pour des entrepreneurs indépendants et pour des milliers d’emplois. » — Une citation de Extrait de la lettre de la FQM adressée au premier ministre et à la ministre des Ressources naturelles et de la Forêt

Par ailleurs, le dernier exercice de révision des droits forestiers pour la période 2023-2028, qui entrera en vigueur ce printemps, laisse, selon la Fédération, entrevoir le pire pour les régions qui dépendent des emplois du secteur forestier.

Pour le préfet de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, qui est également président du regroupement des communautés forestières à la FQM , cette lettre ne sert pas à faire de la sensibilisation , mais bien à exprimer un sentiment d’urgence . Il rappelle que des entreprises à Amos et au Lac-Saint-Jean ont fermé récemment.

On dirait que la forêt a été mise de côté, malgré 130 000 emplois directs et indirects partout au Québec et 6,7 milliards de chiffre d’affaires, déplore-t-il. C’est une industrie gigantesque !

« On est à un point de bascule où ça s’en vient pratiquement catastrophique. » — Une citation de Guy Bernatchez, président du regroupement des communautés forestières à la FQM et préfet de la Haute-Gaspésie

Guy Bernatchez, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En Gaspésie, 84 entreprises et 1420 emplois directs, pour une masse salariale de près de 130 millions de dollars, sont liés à la forêt, selon Guy Bernatchez.

Redorer le blason de la forêt

Pour M. Bernatchez, il est impératif de redonner à la forêt et aux communautés forestières leurs lettres de noblesse. Il faut vraiment remettre la forêt en avant et retrouver la fierté , indique-t-il.

Selon lui, la solution passe par la régionalisation des décisions et l’engagement des communautés dans les processus décisionnels. Il donne l’exemple de la communauté mi’gmaw de Gesgapegiag, qui réclame un plus grand volume de coupes forestières.

Si les Premières Nations vont de l’avant avec les acteurs du milieu et ont une vision écoresponsable pour l’aménagement de la forêt, c’est une bonne nouvelle, croit M. Bernatchez. Peu importe le volume demandé, pourvu qu’il se bûche, ce bois-là, c’est ça l’important. Par qui et comment? Ça, ça revient aux régions de le déterminer et de travailler en équipe entre communautés pour s’assurer de garder nos emplois.

Le chef de la communauté mi’gmaw de Gesgapegiag, John Martin (gauche), en compagnie du préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Guy Bernatchez propose la création d’une régie des forêts similaire à celle de l’énergie, qui gère entre autres la filière éolienne.

C’est pour que les citoyens aient un résultat concret et qu’on fasse [de l’industrie forestière] une fierté, un peu comme on est fiers de notre filière éolienne dans l’Est-du-Québec , renchérit le préfet de la Haute-Gaspésie.

Pour ce faire, une partie des redevances des droits de coupe recueillies par le gouvernement pourrait être remise aux régions-ressources, soutient-il.

Différents intervenants de l’industrie forestière et des élus feront le point avec la Fédération québécoise des municipalités à l'occasion de Forum des communautés forestières le 22 février prochain.