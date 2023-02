Plus précisément, dans la dernière semaine, on en a eu 15 , rapporte Carole Arbelot, porte-parole du corps policier.

Les voleurs s’intéressent aux métaux rares contenus dans ces pièces automobiles. Le palladium et le rhodium peuvent valoir une fortune sur le marché noir. C’est cyclique. Lorsque les prix des métaux augmentent, on a plus de personnes qui font des vols de catalyseurs constate Mme Arbelot.

Un garagiste de Trois-Rivières qui ne souhaite pas être identifié par crainte de représailles a montré à Radio-Canada des images captées par sa caméra de surveillance. Sur l'enregistrement datant du début du mois février, deux individus sectionnent, puis volent le catalyseur d’un véhicule. La manœuvre ne prend que quelques minutes.

La rapidité de l’opération permet même aux voleurs de s’exécuter en plein jour. C'est un vrai fléau en ce moment, confirme Charlène Gauthier, propriétaire de Trois-Rivières Ford-Lincoln. On a au moins deux à trois clients par semaine depuis le début janvier qui viennent en concession pour se faire changer leur catalyseur.

Le coût de la réparation peut plomber les finances si la victime n’est pas assurée. C'est un remplacement qui est assez dispendieux. C’est autour de 1000 $ plus le remplacement des pièces adjacentes , indique François Pilotte, directeur des opérations chez Acura Trois-Rivières.

Plus les véhicules sont hauts, plus les catalyseurs sont accessibles, faisant des camionnettes des cibles faciles.

C’est ce qui a amené Éric Bouvier, propriétaire d’un Ford F-150, à concevoir une plaque de protection qui recouvre le catalyseur. Son prototype n’est pas à toute épreuve, mais son effet est dissuasif. Pour qu'un voleur puisse aller voler ça, il faut qu’il coupe tous les points d'ancrage pour accéder au catalyseur , explique-t-il.

Éric Bouvier a conçu une plaque de protection pouvant être fixée à la mécanique d'un automobile. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Son concessionnaire Ford lui a même suggéré de commercialiser le dispositif.

La police de Trois-Rivières recommande également aux propriétaires de véhicules de se stationner dans des endroits passants et bien éclairés.

Avec les informations de Julie Grenon et de l’émission En direct