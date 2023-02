La Sarre accueille la course de chiens de traîneaux, PG Expédition Abitibi

32 meneurs de chiens du Canada et des États-Unis vont prendre part à deux courses de 40 et 100 miles.

Le premier départ sera donné à 9 h au Parc équestre de La Sarre pour la course de 40 miles et à 10 h 30 pour les 100 miles.

On a eu beaucoup de modifications dans les derniers jours. On était censé en avoir 29. Finalement, on est à 31, puis on a eu des surprises de dernière minute. On a de très grands coureurs québécois, puis des États-Unis qui s'en viennent. Il y'a une course au Michigan, une très grande course, qui est là depuis 30 ans, qui a été annulée à cause de la pluie. Puis les coureurs ont reviré de bord puis ont décidé qu'ils s'en venaient en Abitibi. Des coureurs de renom-là qui ont fait la Yukon Quest puis l'Iditarod, les deux plus grandes courses au monde, alors on est vraiment honorés de pouvoir les recevoir en fin de semaine , explique Abellia-Rose Audet du comité organisateur.

Abellia-Rose Audet qui participe à la course explique que les chiens ont besoin de beaucoup de préparation, avec un suivi serré de leur nutrition, leur hydratation et leur état de santé est scruté à la loupe en prévision de cette course.

Les coureurs vont traverser les municipalités de Dupuy, Clerval et La Reine où les citoyens auront la possibilité de participer à diverses activités préparées pour l'occasion.