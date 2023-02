Les actionnaires, premiers bénéficiaires des profits des pétrolières

Nous avons redonné 7 milliards de dollars aux actionnaires en 2022, le plus haut niveau dans l’histoire de L'Impériale , s’est ainsi félicité le président-directeur général de L’Impériale, Brad Corson. L’entreprise a triplé son profit en un an.

Le son de cloche est le même du côté de Suncor, qui souhaite encore accroître la part de ses liquidités reversées à ses actionnaires. Les trois quarts iront au rachat d’actions et à l'accroissement du dividende et le reste au remboursement de la dette.

2023 devrait être faste

Savoir si ces profits se reproduiront en 2023 est sujet à débat. Les prix du pétrole ont diminué depuis leur sommet en juin, s’établissant en dessous de la barre de 80 $US le baril. Les risques d’une récession plus forte qu’anticipée sont encore présents, explique Andy McConn, directeur de la firme d’analyses du monde énergétique Enverus.

Une éventuelle reprise de la demande de la Chine et des sanctions plus sévères contre la Russie ont toutefois le potentiel de faire grimper les prix.

Nous nous attendons à ce que les profits diminuent, mais restent très élevés par rapport à d’autres industries , prédit-il. Selon Andy McConn, la plupart des entreprises pétrolières sont profitables dès que le prix du baril de pétrole dépasse les 50 $US.

Profits record ou non, Phil Skolnick, directeur de la recherche en énergie à la firme d’investissement Eight Capital, s’attend à ce que les entreprises gardent le cap et n’augmentent pas leurs investissements.

« Les actionnaires leur disent de ne pas grossir. Ils veulent des dividendes, ils veulent des rachats d'actions. » — Une citation de Phil Skolnick, analyste à Eight Capital

Et du côté des sables bitumineux, c’est trop coûteux et cela demande trop de main-d'œuvre pour démarrer un tout nouveau projet d’exploitation , souligne-t-il.

Peu de retombées économiques

Le PDG de Cenovus, Alex Pourbaix, a même lancé cet avertissement aux analystes au sujet de l’agrandissement de son site d’exploitation Christina Lake. Je veux clarifier une chose : personne ne devrait voir [cet agrandissement] comme une expansion à haut risque et à fort investissement des sables bitumineux.

L’objectif de Cenovus a été établi clairement : Réduire notre dette à 4 milliards $ dès que possible, c’est sacro-saint pour nous , a répété M. Pourbaix.

Même si des producteurs cherchent à accroître leur production, ce sera beaucoup moins qu’auparavant , ajoute Andy McConn.

« Ce n’était pas inhabituel de voir des taux de croissance à deux chiffres. Aujourd’hui, c’est très rare. » — Une citation de Andy McConn, directeur à Enverus

Sans investissement conséquent, il n’y aura toutefois pas de croissance de l’emploi, fait valoir Charles St-Arnaud, économiste en chef à l’institution financière Alberta Central.

2023, année de l'investissement vert?

Charles St-Arnaud ne s’attend pas plus à ce que les entreprises investissent pour accroître leur production, même si les prix du pétrole demeurent élevés. La motivation d’investissement pourrait toutefois venir d’ailleurs.

On sait que les grandes pétrolières au niveau canadien doivent investir massivement pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc la question c'est : "est-ce qu'on va avoir un petit boom d'investissement dans les prochaines années, qui va pouvoir avoir un peu plus d'effet sur l'économie?"

À l’automne, le ministre de l’Environnement fédéral, Steven Guilbeault, avait exhorté les pétrolières à réinvestir leurs profits dans les technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre plutôt que dans le rachat d’actions et le partage de dividendes.

Les pétrolières canadiennes réunies sous le regroupement Alliance nouvelles voies demandent cependant aux gouvernements fédéral et albertain de bonifier les crédits d’impôt pour la mise en place des projets de capture et de stockage du carbone, à l’image des incitatifs financiers offerts aux États-Unis.

Le PDG de Cenovus a toutefois souligné que d'après ses estimations, l'industrie pétrolière représentera 10 % du produit intérieur brut du Canada cette année.