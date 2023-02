Médailles d’or en cheerleading : un rêve devenu réalité pour l’Académie Saint-Louis

La victoire est d’autant plus satisfaisante, alors que l’équipe Senior Large Varsity Non Tumbling de l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis a remporté non pas une, mais deux médailles d’or, la fin de semaine dernière.

Je suis vraiment fière de moi et de mon équipe. C’est vraiment un rêve qui se réalise. On a travaillé tout l'été. Ça donne de l'espoir pour les autres compétitions. Ça n'a pas toujours été facile lors des entraînements, mais on a su rester soudés en équipe et je pense que c'est ça qui a porté fruit , raconte l’étudiante-athlète de 5e secondaire, Audréanne Dufour.

Pour la coordonnatrice du programme, il s’agit aussi d’un grand moment. Ça fait 20 ans que je suis à l’Académie et depuis, on a participé sept fois au Championnat du monde. Rapporter deux médailles d’or était au-delà de nos espérances , avoue Jennifer Caron. Au cours des dernières années, l’équipe avait remporté des médailles d’argent et de bronze.

Selon la coordonnatrice, la clé du succès a été la stabilité de son équipe, au fil des dernières années. Les entraîneurs ont pu construire des programmes sur le long terme.

Maintenant, après une telle victoire, Audréanne appréhende les prochains mois. Elle devra quitter l’Académie, et son équipe, pour le cégep. Elle s’entraîne près de six fois par semaine dans le programme sport-étude. Elle y avait trouvé une passion.

« C’est un sport assez complet parce qu’on regroupe quelques disciplines. On fait des acrobaties qui peuvent s’apparenter à du cirque, de la danse, des sauts et beaucoup de gymnastique. C’est quelque chose qui va beaucoup chercher les filles. » — Une citation de Jennifer Caron, coordonnatrice du programme de cheerleading de l'Académie Saint-Louis

Vu le succès de ses étudiantes-athlètes, l’école travaille actuellement sur un élargissement de son offre. Pour les gens comme Audréanne qui quittent le secondaire 5 et n’ont pas vraiment d’option, on travaille sur un nouveau projet pour nos finissants , confie la coordonnatrice du programme.

D'après une entrevue d'Alex Boissonneault

