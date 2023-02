Volte-face du gouvernement du Nouveau-Brunswick dans le dossier de l’immersion française

La province avait annoncé son intention d’abolir progressivement l’actuel programme d’immersion française dès septembre 2023 et de le remplacer par un nouveau programme.

Lors d’une conférence de presse vendredi, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, confirme que les changements proposés n’iront pas de l’avant et que cette décision a été prise à la suite des consultations publiques tenues récemment.

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick annonce qu'il met de côté son projet d'éliminer l'immersion dans les écoles anglophones. Photo : Radio-Canada

On a fait des consultations, on a découvert à travers les consultations que ce qu'on avait proposé comme un framework n’est pas la meilleure idée pour tous les élèves, alors on ne va pas le faire , explique-t-il.

En décembre dernier, la province avait annoncé que tous les élèves de la maternelle et de la première année des écoles anglophones passeraient la moitié de la journée en français, ce qui est bien moins que les 80 à 90 % d’enseignement en français que reçoivent les élèves des écoles primaires en immersion actuellement.

Cette décision a été vivement critiquée par plusieurs organismes, enseignants et parents d’élèves dans les derniers mois.

