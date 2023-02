Début du Festi Frette à La Baie

Cette année, l’événement va s'échelonner sur trois jours à l’Agora du village portuaire à partir de vendredi soir.

Dès vendredi, les amateurs de musique pourront assister à un spectacle offert par Jérôme 50. D’autres prestations sont prévues durant la fin de semaine, soit celles de Jordan Garcia, Alaclair Ensemble et Qualité Motel entre autres.

Jérôme 50 sur le plateau de Bonsoir bonsoir! Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

Comme son nom l’indique, le Festi Frette se déroule à l’extérieur et les spectateurs devront être prêts à composer avec les rigueurs de l’hiver. Environnement Canada prévoit du temps relativement clément pour ce temps-ci de l’année avec des maximums de -7°C et -2°C. Il fera cependant plus froid vendredi soir alors que le mercure chutera à -18°C en fin de soirée avec un refroidissement éolien de -25.