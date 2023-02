Le DPCP priorisera les crimes contre la personne au Québec

Les causes pour meurtre, les infractions à caractère sexuel, de maltraitance envers les enfants, de violence conjugale et de maltraitance à l'égard des aînés seront priorisées lorsque la situation des délais judiciaires compromettra la possibilité de conduire tous les dossiers, indique une instruction du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).