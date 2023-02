Train à grande fréquence : Ottawa planche sur une solution hybride

Le projet du gouvernement fédéral de train à grande fréquence (TGF) entre Québec et Toronto pourrait comporter des portions où les trains circuleraient à grande vitesse (TGV), là où il sera possible et rentable de le faire.

Transport Canada, qui pilote ce projet, poursuit le processus de sélection de trois consortiums privés qui le conseilleront et réaliseront la construction de plus de 1000 kilomètres de rail et d'infrastructures exclusivement dédiés au transport de passagers entre les centre-ville de Québec, Trois-Rivières, Montréal, Peterborough et Toronto.

Le projet prévoit d’offrir, d’ici le début des années 2030, une douzaine de départs par jour, à chaque heure, aux voyageurs qui pourront voyager entre ces grandes villes beaucoup plus confortablement et, surtout, plus rapidement, promet Transport Canada.

L'ensemble de cette nouvelle ligne de train à grande fréquence sera entièrement électrique, promet Ottawa qui entreprend aujourd'hui la recherche de partenaires privés de haut niveau pour réaliser le projet, a expliqué le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra en conférence de presse à la gare Centrale de Montréal.

Ottawa ouvert à des trains plus rapides

Se disant bien au fait du débat qui a actuellement cours sur le choix d'un train à grande vitesse plutôt qu'un à grande fréquence pour circuler sur la nouvelle ligne, le ministre Alghabra a expliqué que le plan de base est de construire une ligne où les trains circuleront au moins à 200 km/h . Ce qui représente, par exemple, 55 minutes de moins que le trajet actuel pour relier Toronto et Montréal qui se situe actuellement entre 5 et 6 heures.

Mais ce n’est qu’un objectif minimal , a prévenu Omar Alghabra.

« Nous sommes ouverts à avoir un train qui va plus vite que 200 km/h. » — Une citation de Omar Alghabra, ministre fédéral des Transports

Mais avant, nous devons voir ce que nos partenaires privés auront à nous proposer. Il faut que ça fasse du sens au niveau économique. C’est un énorme projet , a prévenu le ministre.

Au chapitre de la rapidité, le sous-ministre adjoint Vincent Robitaille a expliqué lors d’une séance d’information technique vendredi matin que le choix d’un train à grande vitesse pour l'ensemble du projet représentait des défis techniques, des coûts et des délais de construction beaucoup plus importants qu’un train à grande fréquence.

Une voie de TGV , en effet, ne peut comporter de passages à niveau, il faut par conséquent construire des viaducs à chaque croisement de routes. La voie doit également être protégée, c’est-à-dire clôturée sur toute sa distance en plus de comporter le moins de courbes possible en raison de la vitesse très élevée à laquelle circulent les trains, soit plus de 320 km/h.

C’est notamment pour ces raisons que le gouvernement fédéral a opté pour un train à grande fréquence qui pourrait cependant comporter des tronçons où les trains circuleront à des vitesses supérieures à 200 km/h.

La vitesse moyenne d’un TGV est de 320 km/h. Le TGF circule plutôt à 200 km/h. Quant aux trains de passagers actuels de ViaRail, ils circulent en théorie jusqu'à 160 km/h. Mais dans les faits, leur vitesse se situe plutôt entre 60 et 120 km/h en raison du partage des voies avec les trains de marchandises.

Le gouvernement fédéral compte à ce chapitre s’inspirer de réseaux de trains hybrides opérés ailleurs dans le monde, dont le train Acela, aux États-Unis, qui relie les centres-villes de Boston, New York, Philadelphie, Baltimore et Washington. Confortable et moderne, ce réseau comprend des tronçons où les trains atteignent plus de 240 km/h, tout en étant capable de circuler sur les infrastructures conventionnelles des zones urbaines lorsque cela est nécessaire.

Les représentants de Transport Canada n’étaient cependant pas en mesure de fournir une estimation des coûts totaux à ce stade du projet, qui est l’un des plus importants chantiers d’infrastructures qu’a connu le pays, souligne-t-on.