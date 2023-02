Des élus souhaitent que la circonscription Manicouagan devienne Côte-Nord—Nitassinan

La Commission de délimitation des circonscriptions électorales propose que le nom devienne Côte-Nord—Kawawachikamach—Uapashke dès 2024.

Elle a d’ailleurs déposé, le 1er février, un rapport à la Chambre des communes qui inclut cette proposition.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Avec le nom Côte-Nord—Kawawachikamach—Uapashke, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales veut inclure une référence aux communautés innues et naskapies de la région. Photo : Photo de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales

À l’automne dernier, Marilène Gill avait déjà fait part de sa préférence du nom Côte-Nord—Nitassinan pour la circonscription à la Commission à titre d’observatrice.

Lors du passage de la députée à l'audience publique virtuelle de la Commission à Sept-Îles en octobre dernier, seulement deux participantes étaient présentes, soit la conseillère municipale du secteur de Sainte-Marguerite à Sept-Îles, Mélanie Dorion et la cheffe de la Nation naskapie Kawawachikamach, Theresa Chemaganish.

Mon témoignage n’était pas un témoignage [puisque j’étais présente à titre d’observatrice]. C’est vrai que ce n’était pas l’événement qui a suscité le plus d’engouement. Je pense que pour les gens, c’est un peu intimidant d’aller devant une Commission , admet la députée.

La députée de Manicouagan, Marilène Gill. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Marilène Gill compte maintenant faire part de sa proposition lors d’un Comité permanent de la Chambre des communes.

Le Comité à la Chambre des communes est la prochaine étape. Ce n’est pas nous qui sommes décisionnels, il va y avoir un vote à la Chambre des communes, mais on espère qu’on sera entendu et que la volonté de l’ensemble de la population, dont celle des Premières Nations, sera prise en compte , affirme la députée.

Un soutien des MRC de la région

Le nouveau président de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, Alain Thibault, indique que l’ensemble des MRC de la région comptent soutenir la proposition de la députée.

La MRC de Sept-Rivières va adopter la résolution en ce sens, comme toutes les MRC de la Côte-Nord, pour appuyer Mme Gill pour son travail dans le but de changer l'appellation de la circonscription Manicouagan pour Côte-Nord—Nitassinan , explique le préfet de la MRC de Sept-Rivières, Alain Thibault.

Le maire de Port-Cartier et préfet de la MRC de Sept-Rivières, Alain Thibault, est maintenant le nouveau président de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, se réjouit que le nom proposé par la Commission, Côte-Nord—Kawawachikamach—Uapashke, ne contienne plus le terme Manicouagan.

Le nom de la circonscription, Manicouagan, est problématique. C'est le même nom que notre MRC . Vous savez, la circonscription fédérale de Manicouagan est tellement immense. Ce n'est pas représentatif , explique Marcel Furlong.

Le préfet considère toutefois que le nouveau nom suggéré par la Commission ne reflète pas l’entièreté des différentes communautés de la Côte-Nord.

Kawawachikamach, c'est au nord de Schefferville et Uapashke, c’est dans les monts Groulx, tandis que chaque communauté innue de la Côte-Nord a un Nitassinan. On se dit que le nom Côte-Nord représente la Côte-Nord et le Nitassinan représente le territoire ancestral des différentes communautés innues. C'est beaucoup plus représentatif , ajoute-t-il.

Marcel Furlong, préfet de la MRC de Manicouagan. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

La MRC de Manicouagan a déposé mercredi une résolution afin de se positionner en appui au nom Côte-Nord—Nitassinan.

La préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, indique qu’elle compte aussi emboîter le pas sous peu.

Lors de notre prochaine assemblée la semaine prochaine, on aura une résolution favorable à l’égard de Côte-Nord—Nitassinan , précise-t-elle.

