« Son de Clare », un projet pour préserver le patrimoine musical acadien de Clare

Son de Clare consiste à transcrire les paroles et la musique d’une trentaine de musiciens provenant des villages de Station-de-Saulnierville, de Bangor et de Pipe Town - maintenant une section de la paroisse de Saulnierville - d'où provient la majorité de la musique qui se crée dans la région depuis plusieurs générations.

Clare est quand même particulier : tu peux aller à Montréal, à Moncton, et tu peux même aller à d'autres endroits dans le monde, les gens vont savoir où il y a Clare, ou même la Baie Saint-Marie, parce qu'on a des artistes qui sortent d'ici, donc il y a quand même quelque chose , explique la directrice générale de la Société acadienne de Clare, Natalie Robichaud, qui est derrière le projet avec François Thibault, un musicien de la scène musicale de Clare dans les années 1960 et 1970.

Il y a plusieurs facteurs faisant en sorte qu'il se crée beaucoup de musique dans cette région de la Nouvelle-Écosse, qui couvre un périmètre d'à peine 10 km².

« On est quand même juste assez dans le sud-ouest qu'on attrapait certaines stations de radio dans les années 1940 et 1950 de Nashville et de Wheeling et qui ont eu une grande influence. Puis, il y avait aussi le bateau qui faisait du commerce entre Yarmouth et Boston. Beaucoup de personnes allaient travailler là pour des semaines ou des mois à la fois. Donc, ça leur donnait accès à de la musique ou à des vinyles. »