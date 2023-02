Les Jeux du Canada s’ouvrent à l’Île-du-Prince-Édouard, voici ce qu’il faut savoir

Des athlètes par milliers

La ringette est l'un des sports représentés aux Jeux du Canada. Ci-dessus, le match de la finale pour la médaille d'or en 2019 entre le Québec et l'Ontario. Photo : Jeux du Canada/Scott Grant

La plus petite province canadienne accueille dès samedi 3600 participants, athlètes et entraîneurs, pour l’événement multisports le plus important au Canada.

Ils rivalisent dans 20 sports, incluant des disciplines parasportives, dont le basketball en fauteuil roulant.

Les compétitions et les activités communautaires et culturelles se déroulement à la grandeur de l’Île-du-Prince-Édouard, dans les communautés de Tignish, Summerside, Stratford, O’Leary, Three Rivers, Brookvale, Charlottetown, North Rustico, Abram Village et Tyne Valley.

Le patinage de vitesse de longue piste aura lieu à l’Ovale d’Halifax en Nouvelle-Écosse et les épreuves de ski alpin, de paraski et de ski acrobatique auront lieu à Crabbe Mountain près de Fredericton au Nouveau-Brunswick.

Des nouveaux sports

Pour la première fois, il y aura une division féminine à la boxe. (Photo d'archives) Photo : iStock

Pour la première fois de l’histoire des Jeux du Canada, des athlètes participeront à des épreuves de karaté, de boxe féminine et de curling mixte (en double).

Le karaté a fait ses débuts aux Jeux olympiques de 2020 et il s’agira d’une première en 56 ans pour les Jeux du Canada.

La boxe fait un retour après avoir été présentée aux Jeux du Canada entre 1971 et 2011, mais il s’agira de la première fois qu’on inclura une division féminine.

Si le curling est présent depuis le début des Jeux du Canada en 1967, c’est la première fois que les hommes et les femmes participeront ensemble dans la catégorie mixte en double.

Des activités pour les visiteurs (et quelques inconvénients)

Des activités auront lieu dans plusieurs communautés de l'île au cours des deux semaines de compétition. Photo : Jeux du Canada/Matthew Murnaghan

Les Jeux du Canada, c’est aussi de nombreuses activités culturelles. Le Festival de l’Illumination accompagne la programmation sportive.

Plusieurs musiciens et groupes offriront des performances du 19 février au 4 mars, incluant Ashley MacIsaac, Serena Ryder et les Hôtesses d’Hilaire.

Des expositions d’art visuel et des activités culinaires et communautaires sont prévues tout au long des Jeux.

La programmation culturelle est disponible sur le site web des Jeux du Canada  (Nouvelle fenêtre) .

La ville de Charlottetown avise également ses résidents et les automobilistes de quelques restrictions pendant la période des compétitions. Il est recommandé d’utiliser le transport en commun ou les services de navettes à partir de stationnements désignés.

Où suivre les compétitions

Les amateurs de sport pourront suivre les compétitions et les cérémonies d'ouverture et de clôture sur le site web de Radio-Canada Sports. Photo : Radio-Canada

Les personnes qui ne peuvent pas se rendre à l’Île-du-Prince-Édouard pour encourager les athlètes pourront quand même suivre le déroulement des compétitions.

Plusieurs événements sportifs seront diffusés sur le site web de Radio-Canada, ainsi que sur les plateformes CBC Sports et Gem.

Les cérémonies d’ouverture et de fermeture y seront présentées.