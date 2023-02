Le nouveau chef de police de Longueuil prend les commandes lundi

Le nouveau chef du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), Patrick Bélanger, a été approuvé par le conseil municipal hier et entrera en fonction lundi.

Ce sont de belles chaussures à chausser , admet M. Bélanger, fort d’une expérience de près de 32 ans à la Sûreté du Québec (SQ), notamment à la tête de l’escouade régionale mixte de Montréal pour une période de deux ans (lutte contre le crime organisé).

Rappelons que M. Bélanger succède à Fady Dagher, nommé à la tête du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en décembre dernier.

M. Bélanger avait rejoint les rangs du SPAL à titre de directeur général adjoint et responsable des enquêtes criminelles sous la direction de son ami professionnel Fady Dagher. Grâce à cette expérience, M. Bélanger affirme être en terrain connu au SPAL , qui dessert les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert

En poste lundi matin

À quoi peuvent s'attendre les résidents de l’agglomération de Longueuil de leur service de police lundi matin? Le nouveau directeur compte s’inscrire en continuité avec son prédécesseur, a-t-il laissé savoir en entrevue à D’abord l’info sur ICI RDI.

M. Bélanger souhaite donc concentrer les efforts du SPAL sur la police de proximité, citant en exemple les recommandations du comité consultatif sur la réalité policière, déposées en 2021 à la demande du ministère de la Sécurité publique.

La police de concertation, ou de proximité, doit notamment miser sur le partenariat avec les intervenants sur le territoire, prendre en compte les réalités interculturelles et veiller à améliorer la proximité sociale et la confiance.

C’est la tendance sociétale, c’est la volonté de la population , explique M. Bélanger.

Le nouveau directeur compte donc poursuivre son projet Immersion, un stage de cinq semaines à la rencontre des groupes vulnérables ou à risque de marginalisation et son programme d’interventions sociales pour prévenir le crime (RESO).

D’autres secteurs d’activité à l’intérieur du SPAL méritent également une grande attention , dit M. Bélanger, qui garde à l'œil les territoires de Montréal et de Laval.

Violence urbaine

On va consolider nos acquis dans le domaine de la police de concertation, c’est définitif, mais on va beaucoup mettre d’emphase sur l’aspect police, on va quand même demeurer très répressif , nuance-t-il.

« On souhaite ardemment que Longueuil ne soit pas touché par la violence urbaine comme nos collègues de Montréal et Laval font face. » — Une citation de Patrick Bélanger, directeur du SPAL

Selon M. Bélanger, la violence urbaine est intimement associée à la vente de stupéfiants, au contrôle de territoire, aux luttes de pouvoir et aux burns de drogue, c’est-à-dire lorsqu'une organisation décide d’aller voler de la drogue à une autre organisation.

C’est pourquoi le nouveau directeur veut continuer à maximiser la lutte contre la drogue, notamment en postant plus d'agents à proximité des endroits chauds , comme les bars.

Il souhaite lui-même patrouiller à l'occasion afin de garder le pouls du terrain .

Pénurie de personnel

Convaincre les recrues de rejoindre les rangs du SPAL constitue l’autre grand défi auquel est confronté M. Bélanger, qui prend les commandes du service pour un mandat de cinq ans.

« Nous allons atteindre nos cibles, mais on fait face, comme toutes autres organisations, à une pénurie de personnel. » — Une citation de Patrick Bélanger, directeur du SPAL

Il ajoute que l’été arrive, donc la période estivale est toujours une période [...] plus critique .

Le nerf de la guerre est dans l'attractivité du service, dit M. Bélanger. Selon lui, les conditions d’emploi sont compétitives au SPAL , il cite la permanence dès l’entrée en service et les projets novateurs qui distinguent son service des autres.

Le SPAL compte 546 policiers et 194 employés civils.

Avant que M. Bélanger ne prenne le relais de M. Dagher, Louise Gendron a occupé la direction intérimaire.