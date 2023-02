Taxes municipales : Andrée Laforest n’y voit pas d’ingérence

La députée de Chicoutimi et ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, refuse de parler d'ingérence alors que son ministère effectue des vérifications auprès de certaines villes qui ont considérablement augmenté le compte de taxes de leurs citoyens.

La ministre a fait cette déclaration vendredi à l’émission C’est jamais pareil après qu’elle eut révélé au Salon bleu que des vérifications étaient en cours auprès de certaines municipalités.

Elle avait précédemment été questionnée par la députée libérale Virginie Dufour qui déplorait que des municipalités aient refilé aux citoyens des hausses de taxes allant dans certains cas jusqu’à 28 %.

Andrée Laforest a rappelé que ce groupe de fonctionnaires mandaté pour effectuer des vérifications s’occupe déjà d’accompagner les municipalités qui en font la demande.

Les villes sont autonomes, mais quand on voit des hausses de taxes de 28 %, on a eu certaines communications avec des citoyens et même avec des élus. Dans certaines municipalités, notre équipe est en contact avec ces villes pour savoir si elles ont besoin d’accompagnement , a expliqué la ministre.

« Notre rôle évidemment est de mieux accompagner les municipalités le plus rapidement possible parce qu’on sait très bien que les élus et les conseillers municipaux sont imputables devant leurs citoyens. » — Une citation de Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Selon Andrée Laforest, aucune ville de la région n’est ciblée par ces vérifications, mais elle reconnaît qu’une hausse au-delà de 20 % représente une somme importante.

La hausse de 24, 28 %, c’est quand même beaucoup. Maintenant, est-ce qu’il y a de nouveaux projets? De nouvelles infrastructures? Est-ce qu’il y a de nouveaux services? C’est une évaluation à faire [...]

Les propos de la ministre ont fait réagir le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Jacques Demers, qui l'a invitée à la prudence dans ce dossier, rappelant que les municipalités sont des gouvernements de proximité qui ne sont pas sous la tutelle du gouvernement du Québec.