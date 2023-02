Plus d’une douzaine d’Acadiens de la N.-É. seront aux Jeux du Canada à l’I.-P.-É.

Les jeunes acadiens vont entre autres participer à des épreuves de tennis de table, de ski alpin et de planche à neige.

Le planchiste Philip Doucet participe aux Jeux du Canada pour la première fois et il à hâte de voir ou ça le mènera.

Les jeux du Canada c’est comme une place ou ma carrière professionnelle peut commencer. Le jeune de 17 ans fait de la planche à neige depuis l’âge de cinq ans.

Il a choisi de compétitionner en snowboard cross parce qu’il adore la vitesse et l’adrénaline que ses courses lui procurent.

Ce sera les premiers jeux du Canada pour Philip Doucet, qui va compétitionner en snowboard cross. Photo : Gracieuseté de Nathalie Costello

Il est fier que le temps et les efforts et les nombreux voyages pour se perfectionner dans ce sport l'aient mené aux jeux du Canada.

C'est vraiment bien de juste savoir que tout le travail que moi j’ai mis dans ce sport ça vient à ceci , dit le planchiste.

Je trouve juste que c’est une très belle expérience pour rencontrer plusieurs autres francophones pis de se faire des amis dans son sport.

Des patineurs artistiques francophones

Les francophones de la Nouvelle-Écosse seront aussi représentés en patinage artistique.

Jacob Côté et son entraîneuse Kyla Upton lors du Défi Patinage 2022 à Régina. Photo : Gracieuseté : Danielle Earl Photography

Luc Dupuis qui lui va à l'École secondaire du Sommet va patiner aux côtés de sa partenaire Mylah Simpkin.

Alors que Jacob Coté, de l'École secondaire Mosaïque, va patiner en couple dans la même catégorie aux côtés de Caroline Mayo.

À 17 ans, Jacob Coté en est à ses deuxièmes Jeux du Canada. La première fois en 2019, il a patiné en solo, mais depuis environ un an il s’entraîne en couple et déjà il voit grand pour son passage à Charlottetown.

Moi et ma partenaire on veut juste faire comme on s’est entraîné, faire de notre mieux et établir un record personnel confie Jacob Coté.

Notre but c’est d’arriver dans le top 5.

Jacob Côté lors d'une prestation au Défi Patinage Canada 2022 où il s'est qualifié pour les Nationaux. Photo : Gracieuseté : Danielle Earl Photography

Il prendra quand même le temps de s'amuser .

Le patinage chez les gars au Canada c'est assez un petit monde , explique Jacob Coté.

C'est bien de voir des amis, d'avoir du fun et de vraiment donner tout qu'est-ce qu'on a !

Représentation en arts martiaux

Des jeunes acadiens de la Nouvelle-Écosse participeront aussi à des événements de judo et de karaté.

Le karaté fait d’ailleurs son entrée aux Jeux du Canada au grand plaisir de trois athlètes francophones, dont deux du dojo Bushino Ki Karate à Clare.

Dorian Thibault et Denise Thibault représenteront la Nouvelle-Écosse aux Jeux d'hiver du Canada en karaté. Photo : Angel Flanagan

Ça feel point vrai. C’est incroyable , dit le karatéka Dorian Thibault.

Ça me fait sentir vraiment bien que le karaté est inclus aux Jeux du Canada pour la première fois et c’est vraiment un grand accomplissement qu’on peut faire pour être la première équipe de la Nouvelle-Écosse , ajoute Denise Thibault.

La jeune karatéka a joint le Dojo de Clare à l’âge de 7 ans et n’a jamais arrêté depuis. Elle dit que sa plus grande victoire dans ce sport a été sa troisième place aux championnats nationaux de Karaté en 2018.

Elle est très fière de représenter sa province, mais surtout sa région de Clare a cette 29e édition des Jeux du Canada.