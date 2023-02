Les entrepreneurs autochtones visent haut dans le Nord-Ouest de l’Ontario

Alors qu'une vague d'entrepreneurs autochtones du Nord-Ouest de l'Ontario se lance en affaires, ils réclament davantage de soutien afin de pouvoir relever ce défi et le lot d’obstacles qu’il engendre.

L'année dernière, le Conseil canadien pour le commerce autochtone a estimé à 60 000 le nombre d’entreprises appartenant à des Autochtones.

Les entreprises autochtones ont contribué près de 50 milliards de dollars à l'économie canadienne en 2020, selon Statistique Canada.

Heart and Soul Candle Co. est basée dans la Première Nation de Fort William, voisine de Thunder Bay, et est gérée par Michelle Elliot depuis chez elle.

Elle peine à répondre à la demande.

Mme Elliot s’est lancée dans ce projet après avoir constaté que plusieurs parfums de bougies l'indisposaient pendant sa grossesse. Elle voulait ainsi créer un produit qui pourrait être plus agréable pour les femmes enceintes.

Cependant, elle souhaite avant tout s’ériger comme modèle, en tant que femme et mère autochtone, particulièrement pour sa fille.

Son message : montrer par l’exemple que les autochtones peuvent être propriétaires d'entreprise prospères.

« J'espère vraiment que son esprit (l’esprit de sa fille) comprendra avec force qu’elle peut aspirer à accomplir tout ce qu’elle veut faire dans sa vie. » — Une citation de Michelle Elliot, entrepreneure

Elle se dit reconnaissante du soutien apporté par la communauté de Thunder Bay qui a adopté son produit, mais constate un manque de flexibilité dans les critères à respecter pour obtenir des subventions. Surtout pour les propriétaires d'entreprise qui en sont à leurs débuts, ajoute-t-elle.

Faire éclater les moules

L’entreprise Sister Bear Designs est située au Goods & Co Market à Thunder Bay, en Ontario, mais Kathleen Sawdo de la Première Nation du Lac des Mille Lacs souhaiterait ouvrir son propre magasin.

Un rêve qu’elle caresse depuis ses débuts, alors qu’elle se promenait de foire en foire.

Mme Sawdo et sa sœur ont toutes deux appris l’art du perlage de leur grand-mère, lorsqu’elles étaient plus jeunes. C’est d’ailleurs avec sa sœur qu’elle a fondé Sister Bear Designs.

Des débuts difficiles, alors que les clients non autochtones hésitent à acheter et à porter des créations perlées.

« Il y avait un manque de compréhension de ce qu'était l'appropriation, alors nous avons fait beaucoup d'explications, chaque jour, plusieurs fois... Cela nous soutient, cela élève nos voix en portant notre travail. » — Une citation de Kathleen Sawdo, entrepreneure

Bien qu'elle ait obtenu des subventions et du financement, elle pense qu'il y a toujours place à l'amélioration.

Selon elle, il faut pouvoir sortir les programmes de leurs moules, notamment pour les propriétaires d'entreprises autochtones qui doivent jongler avec de nombreux emplois et projets.

« Si je ne parviens pas à rencontrer quelqu’un pendant ma pause de dîner, c’est un soutien que je n’obtiendrai pas. À moins qu'il ne soit offert le week-end ou le soir, ce qui n’est pas évident. » — Une citation de Kathleen Sawdo

Beaucoup de nouveaux propriétaires d'entreprise n'ont pas le luxe de quitter leur emploi à temps plein pour se concentrer uniquement sur leurs nouvelles entreprises, précise-t-elle.

Elle espère que la flexibilité deviendra loi au fur et à mesure que plus de personnes entreront dans le monde de l'entrepreneuriat.

Élargir sa clientèle

Benjamin Feagin Jr est le PDG d'AgriTech North. L'entreprise, basée à Dryden, se concentre sur l'agriculture verticale, un concept encore nouveau dans le Nord-Ouest de l'Ontario.

Benjamin Feagin Jr, à droite, et Fabian Prince Velez, maître cultivateur à AgriTech North Photo : Avec la permission de Benjamin Feagin Jr

Son entreprise a récemment gagné un concours d'entrepreneuriat diffusé dans la série Bear's Lair sur le réseau de télévision autochtone national RTPA et vise à offrir des aliments frais à longueur d’année afin de contribuer à la sécurité alimentaire à l'échelle nationale.

Le propriétaire d'entreprise métis est fier de servir les communautés des Premières Nations, mais se rend compte que ce discours crée aussi des obstacles, notamment pour élargir sa clientèle.

Une partie du dialogue que nous avons vécu lorsque nous avons commencé et qui continue d'être omniprésent aujourd'hui est que nous vendons nos produits exclusivement aux communautés autochtones et rurales éloignées, parce que ce sont celles que nous priorisons ou desservons , a-t-il déclaré.

Toutefois, tous les aliments que nous produisons sont dédiés aux citoyens canadiens , tient-il à préciser.

Avec les informations de Sara Kae de CBC