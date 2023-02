La N.-É. mise sur les conditions de travail pour se sevrer des infirmières itinérantes

Nous ne serons jamais la juridiction qui offre les meilleurs salaires. C’est la réalité , a admis M. Houston après une rencontre du Cabinet jeudi.

La Nouvelle-Écosse, comme plusieurs autres provinces, requiert de plus en plus d’infirmières itinérantes ou voyageuses pour pourvoir des postes dans les hôpitaux et dans les établissements de soins de longue durée.

Mais cela a des avantages selon la ministre des Aînés et des Soins de longue durée, Barb Adams. Il y a actuellement assez de personnel pour ouvrir la quasi-totalité des lits. Il y a 16 mois, 500 lits étaient fermés en raison de la pénurie de personnel.

Un échéancier de 2 à 4 ans

Selon la ministre de la Santé Michelle Thompson, un plan est en préparation pour remédier à la crise de ressources humaines en santé et pourvoir le maximum de postes.

Michelle Thompson est la ministre de la Santé de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Le gouvernement cite aussi plusieurs mesures prises au cours des derniers mois pour alléger la pression sur le système de santé, par exemple une augmentation de salaire pour les préposés aux bénéficiaires, l’élargissement des champs d’exercice des infirmières et des offres d’emploi pour toutes les infirmières diplômées en Nouvelle-Écosse.

Michelle Thompson admet que la province aura besoin de deux à quatre ans avant de cesser de faire appel aux infirmières voyageuses.

Le chef de l’opposition, le libéral Zach Churchill, croit que les provinces devraient se consulter pour réduire leur dépendance aux infirmières d’agences de placement.

Nous nous retrouvons dans une situation où les provinces essaient de se vider de leur propre main-d'œuvre à un moment où nous en avons tous besoin et où toutes les provinces vont payer le double pour cette même main-d'œuvre et payer un intermédiaire pour faciliter cela.

La cheffe du NPD Claudia Chender croit de son côté que la province doit rendre les conditions de travail plus attrayantes puisque plusieurs travailleurs de la santé déplorent être dans l'impossibilité de prendre des pauses pendant leur quart de travail ou se voir refuser des vacances.

D’après un reportage de Michael Gorman de CBC