À Regina, 2 conseillers municipaux accusés de harcèlement veulent une enquête provinciale

Des conseillers municipaux de Regina accusés de harcèlement envers la directrice municipale demandent l’ouverture d’une enquête provinciale. Le conseiller du quartier 3 de Regina, Andrew Stevens, et son collègue du quartier 6, Dan LeBlanc, font l'objet de ces accusations.

Les deux hommes affirment que la directrice municipale Niki Anderson a terni leur réputation et que la Ville ne respecte pas ses propres politiques en matière d'enquête sur le harcèlement.

C’est pour cette raison qu'ils demandent le recours à une tierce partie pour cette enquête. Je demanderais au gouvernement provincial et à la Direction de la santé et de la sécurité au travail d'enquêter et de creuser cette affaire. Je pense que cela blanchirait mon nom , a déclaré Andrew Stevens.

Ce différend a débuté à la fin de l'année dernière.

Dan LeBlanc, qui est également avocat, a représenté Andrew Stevens et une résidente de Regina lorsqu'ils ont intenté une action en justice dans le but de contraindre Niki Anderson à ajouter une ligne au budget de la Ville pour 2023 afin de mettre un terme à l’itinérance.

Bien que cette action en justice ait finalement échoué, les répercussions de cette initiative ne se sont pas encore estompées. Le 8 février, M. LeBlanc a été éjecté de de son poste au sein du conseil de la corporation municipale Community and Social Impact Regina par un vote du conseil municipal. Un châtiment politique, estime l'intéressé.

Le conseiller du quartier 6 de Regina, Dan LeBlanc, dit qu'il accueille favorablement toute enquête et nie toutes les allégations de harcèlement. Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser

L'action judiciaire des conseillers a été qualifiée de harcèlement par la mairesse de Regina, Sandra Masters, qui accuse également Dan LeBlanc de violation du code d'éthique du conseil, notamment pour avoir publié ses échanges avec Niki Anderson sur les médias sociaux.

Nous reconnaissons que Mme Anderson a été placée dans une situation difficile , a ajouté Sandra Masters.

Lors d'une conférence de presse, Mme Anderson a exprimé des sentiments similaires sans toutefois utiliser le terme de harcèlement.

Je confirme publiquement aujourd'hui que depuis la poursuite, je n'ai pas rencontré et ne rencontrerai pas seule les conseillers Andrew Stevens et Dan LeBlanc , a-t-elle déclaré, ajoutant ne plus vouloir se retrouver seule dans la même salle avec les deux conseillers.

La directrice municipale de Regina, Niki Anderson, dit qu'elle a pris des précautions pour ne plus se retrouver seule dans la même salle avec les conseillers Andrew Stevens ou Dan LeBlanc. Photo : Radio-Canada

Des allégations prises au sérieux par les accusés

Selon le ministère des Relations et de la Sécurité en milieu de travail de la Saskatchewan, les travailleurs peuvent contacter leur unité de prévention des actes discriminatoires s'ils ont des inquiétudes concernant le harcèlement.

Cette unité est composée d'agents de santé au travail qui, selon le site Web de la province, peuvent mener des enquêtes et interroger toute personne qui peut fournir des informations sur une allégation de harcèlement .

Dans le cas de Regina, les allégations ont été prises au sérieux par les deux conseillers, d'où leur appel à l'intervention d'une tierce partie. Le harcèlement est un mot juridique avec un sens et des implications juridiques. Il y a des processus à suivre pour aller au fond des choses et voir si c'est fondé , a déclaré M. LeBlanc.

Selon les deux conseillers, la Ville de Regina ne respecte pas sa propre politique en matière de harcèlement.

En effet, une version de 2018 fournie à CBC /Radio-Canada par la Ville stipule que lorsqu'une plainte contre quelqu'un déclenche une enquête, cette personne doit en être informée.

Or, selon M. LeBlanc et M. Stevens, ils n'ont pas été informés de la tenue d'une telle enquête à leur endroit.

La Ville a également déclaré qu'elle travaillait à déterminer la marche à suivre lorsque les plaintes visent des représentants élus. Pour l'instant, la Ville de Regina n'a pas fourni de détails sur les options qu’elle envisage.

Avec les informations de Alexander Quon