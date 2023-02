L’Alberta prête à collaborer sur le climat, mais sous une condition « non-négociable »

Cela inclut le plan sur la Transition équitable  (Nouvelle fenêtre) , les cibles irréalisables du plan de réduction des émissions  (Nouvelle fenêtre) , la réglementation sur l'électricité propre  (Nouvelle fenêtre) et le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier , précise la lettre de la première ministre albertaine.

Chacune de ses législations peut devenir une menace inconstitutionnelle et existentielle pour l'économie albertaine et les emplois de centaines de milliers d’Albertains , insiste Danielle Smith dans sa lettre.

Depuis des mois, le gouvernement fédéral mène des consultations sur un projet de loi sur la transition équitable, qui vise à mettre sur pied un plan pour aider les travailleurs des secteurs touchés par la décarbonisation, notamment en les formant pour occuper de nouveaux emplois.

Danielle Smith accuse plutôt le gouvernement fédéral de vouloir éliminer jusqu'à 2,7 millions d’emplois au pays à travers cette transition énergétique.

Lisa Young, professeure en science politique à l’Université de Calgary, dit que Danielle Smith veut imposer des conditions que le fédéral aura de la difficulté à respecter. Essentiellement, elle demande que l’Alberta ait un droit de veto sur les décisions que le fédéral prend dans son [propre champ] de compétence .

Selon elle, la lettre démontre jusqu'à quel point la base électorale de Danielle Smith limite son champ de négociation avec Ottawa. Des électeurs albertains aimeraient qu’elle soit plus conciliante envers le gouvernement fédéral, mais une grande partie de sa base veut la voir lui tenir tête et adopter une ligne dure.

Kathleen Ganley, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’énergie, dit que Danielle Smith aurait dû commencer à défendre l'avenir des emplois de l’industrie pétrolière il y a des mois.

Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur des idées irresponsables et extrêmes, sans donner la priorité aux besoins du secteur de l'énergie.

Par ailleurs, la chef néo-démocrate albertaine, Rachel Notley, a demandé au gouvernement fédéral, en janvier, d’abandonner son projet de loi sur la transition équitable ainsi que la cible fédérale de réduction des gaz à effet de serre d’ici 2030 pour l’industrie pétrolière et gazière.

Ce n’est pas la première fois que la première ministre Danielle Smith tente d'imposer une collaboration avec Ottawa selon ses termes et sans compromis possible.

J'ouvre la porte, mais je dois aussi être très claire : si le premier ministre choisit de nous claquer la porte au nez et d'aller unilatéralement de l'avant avec sa Transition équitable ou d'autres cibles ou politiques d'émissions impossibles et arbitraires sans la participation de l'Alberta et sans son accord, l'Alberta s'y opposera sans relâche et utilisera tous les outils à sa disposition pour y arriver , avait-elle dit le 9 février.

Danielle Smith propose plutôt au fédéral de collaborer sur un programme centré sur le captage, l’utilisation et le stockage du carbone.

Avec des informations d'Audrey Neveu, Lounan Charpentier et Jade Markus