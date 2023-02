Polémique linguistique : « Belle-Baie n’a pas à s’excuser et encore moins avoir honte »

La ville de Belle-Baie, dans le nord du Nouveau-Brunswick, « n’a pas à s’excuser d’être en conformité avec la Loi sur les langues officielles et encore moins avoir honte de s’assumer pour ce qu’elle est et ce qu’elle représente », affirme une soixantaine de personnalités francophones signataires d’une lettre ouverte.

Ce document fait suite à la polémique linguistique lancée lorsque Belle-Baie a été obligée de fermer sa page Facebook unilingue francophone après avoir reçu des plaintes et des menaces.

Les signataires demandent au gouvernement Higgs de réviser sa Loi sur les langues officielles afin de s’assurer, dans le contexte actuel, d’une égalité linguistique réelle qui tienne compte, entre autres, des situations d’urgence et de santé publique, ainsi que du rôle fondamental des municipalités francophones en matière de langue et de culture .

Les auteurs de cette lettre sont des élus municipaux, des personnalités acadiennes et des porte-parole d’associations acadiennes.

Selon les gens qui ont apposé leurs signatures, il était à prévoir que la question linguistique s’inviterait tôt ou tard à l’ordre du jour des conseils des municipalités nouvellement créées.

Il ne faut pas non plus s’étonner que cela survienne en premier lieu dans les municipalités francophones dont certaines des anciennes entités ont, avant les récents regroupements, toujours accommodé leurs citoyens anglophones en offrant des services dans les deux langues, sans en avoir l’obligation, disent-ils.

Plusieurs enjeux

Un des signataires de la lettre est Luc Desjardins, ancien maire de Petit-Rocher qui a aussi été président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Il est d'avis que Belle-Baie n’a pas à plier les bras.

L'ancien maire de Petit-Rocher, Luc Desjardins. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

« Il y a des inquiétudes. C’est un débat mal parti. » — Une citation de Luc Desjardins, ancien maire de Petit-Rocher et ancien président de l’Association francophone des municipalités du N.-B.

Avec une population francophone de plus de 90 %, c’est dans son droit d’afficher ses communications générales uniquement en français, comme le veut la Loi sur les langues officielles, tout en servant la communauté anglophone dans sa langue, sans en avoir l’obligation, dit-il.

La page Facebook de la nouvelle municipalité de Belle-Baie est exclusivement en français. Photo : Capture d'écran/Facebook

Donc, si cette question pose problème, ce ne sont pas aux municipalités de régler le litige, mais bien au gouvernement provincial, estime Luc Desjardins.

En ce moment, une municipalité dont la minorité linguistique est inférieure à 20 % n’a pas l’obligation d’inscrire ses communications dans les deux langues officielles.

Assumer son caractère francophone

De l’avis de Luc Desjardins, Belle-Baie doit assumer son caractère francophone et elle doit en faire la promotion, même si toute cette histoire offusque beaucoup de gens. Il croit aussi que les communautés francophones minoritaires dans plusieurs municipalités anglophones sont concernées par ce qui se passe dans la région Chaleur.

Daniel Guitard a été élu maire de Belle-Baie le 28 novembre 2022. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Dans la lettre ouverte, on rappelle que les communautés francophones peuvent servir adéquatement la minorité anglophone en matière de sécurité et de santé, chose que l’on ne voit pas nécessairement dans les villes et villages anglophones de la province.

Dans les années 1960, le village de Belledune était à majorité francophone et cela a basculé. Les francophones ont été assimilés. Nous avons le devoir que ça n’arrive pas à Belle-Baie. D’où l’importance à la province d’agir rapidement, car c’est un enjeu qui dérange et qui titille. Avant que les municipalités prennent des décisions qui deviendront des erreurs historiques, la province doit prendre la balle au bond , est convaincu Luc Desjardins, qui souhaite un engagement communautaire à cette cause.

Avec des informations du Téléjournal Acadie