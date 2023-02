L’élection partielle à Toronto coûtera de 10 à 20 millions de dollars, selon la Ville

Au micro de Metro Morning, l'émission matinale de la CBC, le directeur général de la Ville de Toronto, Paul Johnson, affirme que l'élection partielle qui devra être déclenchée coûtera entre 10 et 20 millions de dollars , une somme qui ne passe pas inaperçue alors que la Ville fait face à un budget déficitaire et à des infrastructures en piètre état.

Il précise qu'il ne sait pas encore quel sera le coût exact de cette élection partielle et que la Ville se penche là-dessus.

Cela a été une semaine pas comme les autres. Plusieurs personnes ont des inquiétudes et des questions persistent , explique Paul Johnson.

Cette semaine a été difficile pour tout le monde, mais je suis fier du travail accompli pour maintenir les services et les programmes , ajoute-t-il.

Nouveaux pouvoirs

Avant son départ, le maire de Toronto a délégué certains pouvoirs de super-maire au directeur municipal et au conseil municipal comme le pouvoir d'embaucher et de licencier certains fonctionnaires municipaux et le pouvoir de déterminer la structure organisationnelle de la Ville.

L'embauche de nouveaux employés municipaux sera d'ailleurs nécessaire pour mettre en place l'élection partielle, souligne Paul Johnson.

John Tory a pris tout le monde par surprise vendredi soir dernier avec l'annonce qu'il démissionnait à la suite d'une relation amoureuse avec une ancienne employée.

C'était une semaine inattendue , renchérit Paul Johnson.

M. Tory quittera officiellement ses fonctions à 17 h, vendredi.

Lors de son dernier jour en poste en tant que maire, des œufs ont été lancés sur sa fenêtre, vendredi matin.

John Tory était maire de Toronto depuis 2014.

Élection partielle à déterminer

La date de l'élection partielle pour choisir un successeur à M. Tory n'a pas encore été fixée, mais tout est en place pour accélérer la cadence , assure Paul Johnson.

On ne s'attendait pas à devoir déclencher une élection dans les prochains mois avant quelques années encore, mais c'est l'une des joies du service public et nous allons traverser cette épreuve [ensemble] , affirme le directeur général de la Ville.

Le processus prendra plusieurs mois, selon la Ville.

Nous sommes habitués à la tourmente qui survient lors des élections , ajoute Paul Johnson.

C'est pourtant la première fois que la Ville de Toronto devra organiser une élection partielle pour choisir son maire.

« La transition se passe bien et le travail se poursuit. » — Une citation de Paul Johnson, directeur général de la Ville de Toronto

Le siège du maire doit être déclaré vacant lors de la prochaine réunion du conseil municipal le 29 mars, déclenchant le processus de mise en candidature et de campagne électorale.

La mairesse adjointe Jennifer McKelvie n'a d'ailleurs pas l'intention de se lancer dans la course à la succession.

Elle restera mairesse adjointe au cours du processus, mais hérite de plusieurs pouvoirs confiés au maire.

Une fois le siège officiellement vacant, le conseil municipal aura 60 jours pour décider des modalités de l’élection pour remplacer John Tory.

Selon Paul Johnson, l'élection partielle à venir nécessitera presque autant de temps à préparer qu'une élection municipale typique.

Les priorités de Toronto

La crise du logement et le déficit budgétaire de la Ville seront au cœur des priorités, peu importe quel sera le résultat de l'élection partielle , souligne le directeur général de Toronto.

Ces discussions devront avoir lieu une fois que le prochain maire sera élu.

Ce sont les principaux enjeux auxquels Toronto continuera d'être confronté dans les mois à venir , croit Paul Johnson.

Avec des informations de CBC News