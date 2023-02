À 9 ans, un Franco-ontarien rêve d’être pilote d’avion

Trois écrans permettent à Karsen d’avoir la vue panoramique d’un avion dans le confort dans sa chambre. Dans ses oreilles, il y a le vrombissement des moteurs.

Trois écrans d'ordinateur lui permettent d'avoir une vue panoramique. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Le jeune garçon peut voler depuis une des 24 000 destinations aéroportuaires en banque, dont sa ville natale, Kapuskasing, et même survoler sa demeure au lac Rémi, à Moonbeam.

C’est quelque chose de vraiment beau, tu vois toutes les couleurs dedans du ciel et de la nature , raconte le jeune aux commandes de son aéronef.

Réussir un atterrissage à la perfection est la chose qui le rend le plus heureux.

Cette joie justifie l’investissement, affirme son père, Éric Brouillette.

Dans sa chambre, Karsen a des commandes et pédales similaires à celle d'un avion. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

C’est le sourire qui vient sur sa face [malgré] tous les problèmes qu’on a eus. C’est pour ça que ça ne nous fait rien de l’aider avec un simulateur , précise le paternel.

Karsen, le guerrier

Le jeune garçon de 9 ans n’a pas eu le parcours le plus linéaire : les complications ont commencé dès sa naissance.

Quand qu’on l’a eu à Kapuskasing, il n’y avait pas de chirurgien. On a été envoyé à Hearst et c’est là qu’ils ont vu qu’il avait un trou dans le palais et un petit trou au coeur , se remémore Éric Brouillette avec la gorge nouée.

La famille Brouillette a alors été transportée d’urgence par Ornge jusqu'à Hamilton. Le docteur se rend compte que Karsen est touché par rare condition neurologique qui l’empêche notamment de sourire.

C’est là qu’ils ont vu qu’il avait le "Mœbius syndrome", c’est un [cas] dans 500 000 [naissances]. C’est des nerfs du crâne qui n’ont pas formé, ça fait que tu n’as pas d’expression dans ta face. Ordinairement, c’est les deux bords que tu n’as pas d’expression, mais lui c’est juste un bord. On a été chanceux , confie le père de Karsen.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Karsen aime affirmer avec fierté qu'il est un guerrier du syndrome de Mœbius. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Le syndrome de Mœbius est caractérisé par une paralysie faciale ce qui fait en sorte que Karsen a encore aujourd'hui des troubles d'élocution et a eu des problèmes pour se nourrir dans les premières années de sa vie.

Il a eu un tube pour le nourrir pour sept ans avec un petit trou dans sa bedaine. Aujourd’hui, il mange autant que moi et ça va assez bien , raconte Éric Brouillette.

En raison des traitements, la famille a dû faire jusqu’à 20 allers-retours par année entre Moonbeam et le manoir Ronald-McDonald à Hamilton, à près de 700 km à vol d'oiseau.

L’aviation, une communauté tissée serrée

Pour le neuvième anniversaire de Karsen, son père a fait un appel à tous pour vérifier si quelqu’un était assez généreux pour lui offrir un tour d’avion.

La réponse a été immédiate; plus de 200 personnes ont partagé sa publication.

Troy Morgan a été le premier à prêter les commandes de son hydravion, un dimanche après-midi, et Noël Bélair lui a offert un vol à bord de son Piper à l’aéroport de Timmins.

En septembre dernier, Karsen s'est vous offrir pour son anniversaire deux vols d'avions par des aviateurs de sa région. Photo : Radio-Canada / Avec la permission d'Éric Brouillette

Après s’être fait identifier sur la publication d’Éric Brouillettte, Noël Bélair n’a pas hésité à le contacter et à offrir une balade à son fils en raison du fait qu’il est si jeune et qu’il a tellement de potentiel d’aller chercher ses licences de pilote à un très jeune âge.

Noël Bélair se prépare pour un décollage avec Karsen à l'aéroport de Timmins. Photo : Radio-Canada / Avec la permission d'Éric Brouillette

Être une influence pour quelqu’un, j’aime faire ça , raconte le résident de Timmins qui a commencé à voler à 49 ans.

La publication a aussi amené le jeune garçon à visiter les hangars des aéroports de Kapuskasing et de Timmins.