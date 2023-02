Écoles fermées et chaussée enneigée au Bas-Saint-Laurent

Les activités sont également suspendues pour la journée au Cégep de La Pocatière. Les cours de soirée pourraient cependant avoir lieu.

Dans l'est du territoire, les écoles CSS des Phares et du Fleuve-et-des-Lacs ainsi que les cégeps demeurent ouverts.

Un avertissement de neige est en vigueur pour les secteurs de Kamouraska, Pohénégamook, Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles. Environnement Canada prévoit une accumulation de 15 à 20 centimètres au cours de la journée.

Sur les routes, la chaussée est enneigée sur l'ensemble du réseau routier du Bas-Saint-Laurent. La visibilité est cependant réduite sur la route 132 et l'autoroute 20 entre Trois-Pistoles et Saint-Pascal, de même que sur la route 289 entre Kamouraska et Pohénégamook.