Transport scolaire annulé dans la région de North Bay en raison de routes enneigées

Le transport scolaire est annulé ce matin dans la région de North Bay et à quelques endroits dans la région de Sudbury, en raison de routes recouvertes de neige et de routes secondaires en mauvaise condition.

Les Services de transport scolaire Nipissing-Parry Sound indiquent que les autobus ne circulent pas à North Bay, Nipissing Ouest, Bonfield, Mattawa et des communautés plus au sud, incluant Powassan, South River et Burk's Falls.

De son côté, le consortium de services aux élèves de Sudbury annonce que les routes de Monetville, Noelville, St Charles, Warren, Alban, Hagar et Markstay sont annulées ce matin. Cependant, les autobus circuleront cet après-midi.

Pour les routes dans la région Long Lake, le consortium demande aux parents de rencontrer les autobus aux boîtes à lettres.

Les écoles demeurent ouvertes.