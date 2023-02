Ressortons, pour commencer cet article, le mot-valise forgé par Robert Charlebois dans sa chanson de 1992 L’indépendantriste. Il s’applique tout à fait à la situation des nationalistes catalans et écossais en 2023. Ceux du Québec ont connu ce même sentiment, bien avant eux.

Même si elles sont toujours à la tête de gouvernements régionaux à Édinbourg et à Barcelone, les formations indépendantistes qui dirigent ces deux régions rebelles d’Europe – l’Écosse et la Catalogne – connaissent aujourd’hui, après une décennie 2010 remplie d’émotions fortes, une sorte de passage à vide et de désarroi stratégique.

Le tout, sur fond de divisions intestines et d’interrogations sur la façon de poursuivre le combat, après des tentatives référendaires qui se sont soldées par des échecs.

Nicola Sturgeon : le choc de la démission

Je suis un être humain, en plus d’être une femme politique. C’est en ces mots que la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a expliqué, le 15 février, sa décision inattendue de se retirer de la vie politique.

Mme Sturgeon, une patriote de 52 ans qui dirige depuis 2014 le Parti national écossais (SNP) et le gouvernement régional au palais de Holyrood, à Edinbourg, va partir sans avoir atteint son objectif : faire de l’Écosse un pays. Je crois que mon successeur, quel qu’il soit, conduira l’Écosse vers l’indépendance, et je le soutiendrai à chaque étape , a-t-elle déclaré. Mais c’est la fatigue et la tristesse qui se lisaient sur son visage.

Une mauvaise passe

Même toujours au pouvoir dans un contexte non souverain, les partis indépendantistes de Catalogne et d’Écosse sont dans une mauvaise passe, alors que les péripéties qui les accompagnaient ont depuis longtemps quitté les manchettes internationales.

Dans les deux cas, ils ont dû faire face, ces dernières années, à des contre-offensives efficaces, à des coups de boutoir du pouvoir central, celui de Londres contre le gouvernement écossais, ou celui de Madrid contre le gouvernement catalan après le référendum avorté du 1er octobre 2017.

La tentative du gouvernement du président régional de l’époque, Carles Puigdemont, avait été déclarée illégale par Madrid, et a abouti à une journée de chaos et de répressions policières. Avec un résultat non concluant, les non-indépendantistes ayant boycotté en masse le processus lancé par Barcelone (92 % de oui , 43 % de participation).

Le leader catalan en exil Carles Puigdemont assiste à une session plénière du Parlement européen à Bruxelles le 9 mars 2021. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / BENOIT DOPPAGNE

Il y a aujourd’hui une nette fatigue de ces mouvements, mais aussi des opinions publiques qui les soutiennent. On ne peut certes pas parler d’effondrement : l’indépendantisme reste important, très implanté dans les deux régions, avec 40 %, 45 % d’appuis populaires. Mais il y a un tassement dans le vote, dans la mobilisation des partis et leur marge de manœuvre politique.

L’horizon stratégique indéterminé approfondit les divisions, et ce dans les deux régions, même si les détails et l’intensité de ces divisions diffèrent.

Écosse : crise de gouvernance

En Écosse, en plus des facteurs mentionnés, il y a eu ces dernières semaines ce qu’on peut appeler une crise de la gouvernance régionale – qui a, elle aussi, causé des maux de tête à Mme Sturgeon et sans doute précipité son départ.

Le gouvernement d’Édimbourg (Holyrood, dans le jargon local) a été désavoué par le gouvernement central… sur un projet de loi important, qui portait sur le changement de sexe.

Le gouvernement autonome, en plus d’être indépendantiste, est très marqué à gauche (sous l’influence des verts et de diverses mouvances identitaires), sur des questions sociétales comme celle-là.

Holyrood avait adopté en octobre 2022 cette loi sur la reconnaissance du genre (et du changement de sexe), censée faciliter les procédures pour les personnes qui font ce changement, tout en réduisant à 16 ans l’âge légal pour le faire.

Une initiative progressiste qui a irrité beaucoup de monde, y compris dans la base et parmi le personnel du SNP (sept députés indépendantistes ont fait dissidence au moment du vote). Trois mois plus tard, le 17 janvier 2023, le gouvernement conservateur de Londres, dirigé par le premier ministre Rishi Sunak, utilisait son pouvoir de désaveu en annulant cette loi.

Un véritable coup de force, celui d’un gouvernement central contre un gouvernement régional qui avait testé dans cette opération les limites de ses prérogatives. Mais c’était aussi, vu de la droite au pouvoir à Londres, une correction conservatrice contre une loi qui, pour beaucoup, allait trop loin.

Donc, nouveau coup dur pour le gouvernement de Mme Sturgeon, qui cumulait déjà plusieurs fronts conflictuels avec Londres.

Non à un second référendum

La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a fait sa déclaration sur le référendum d'indépendance au Parlement écossais, à Édimbourg, le 28 juin 2022. Photo : Getty Images / ANDY BUCHANAN

Car il y avait aussi eu, deux mois plus tôt, la décision cruciale de la Cour suprême de Londres sur le droit ou non, pour Édimbourg, d’organiser un référendum sans accord préalable avec le gouvernement central.

Le 23 novembre, la Cour suprême a statué contre le projet du SNP d’organiser un second référendum sur l’indépendance (la date était déjà fixée par le gouvernement : 19 octobre 2023). Les juges ont nié au Parlement autonome le droit de convoquer seul cette nouvelle consultation, ce qui a mis une nouvelle fois Mme Sturgeon dans les cordes.

La réaction de cette politicienne très attachée à la légalité? Plutôt que de foncer dans l’aventure d’un référendum unilatéral (comme les Catalans en 2017, et comme une base radicale, mais minoritaire le lui demandait), elle a opté pour une stratégie dite d’élection référendaire.

Son idée : convertir les prochaines élections générales (britanniques de 2024) en référendum de facto. Il s’agit bien des élections aux Communes, pour les 59 députés écossais (sur 650) qui vont à Londres, et non pas de celles pour le parlement d’Édinbourg.

Un choix qui peut paraître curieux, surtout qu’en Écosse (contrairement à la Catalogne), il y a bien eu un précédent de référendum légal. C’était en septembre 2014 (avec cette première fois l’accord de Londres) : une consultation perdue par le score de 55 %-45 %.

Mme Sturgeon, désarçonnée par le jugement de la Cour suprême (elle avait espéré, peut-être naïvement, une décision différente), savait aussi que la population ne la suivrait pas dans une aventure à la catalane .

Tassement dans les appuis à l’indépendance

Un sondage récent du Sunday Times indique qu’une telle stratégie unilatérale est rejetée par une majorité d’électeurs écossais, y compris par une majorité d’électeurs indépendantistes du SNP (48 % des électeurs du SNP rejettent cette démarche, contre 44 % qui la soutiennent).

Le même sondage montrait que, parmi le grand public, le soutien à une stratégie unilatérale n’était que de 21 %. Le SNP lui-même est divisé sur la question – y compris parmi ses cadres et ses députés.

Et puis sur le fond – être ou ne pas être un pays – les derniers sondages montrent un reflux de l’indépendantisme écossais : 53 % des citoyens voteraient aujourd’hui non , contre 47 % qui voteraient oui . Ces dernières années, surtout après le Brexit imposé aux Écossais pro-européens, le oui était monté à 55 %, voire 57 % d’appuis. On voulait se séparer du Royaume-Uni… pour retourner en Europe.

Mais tous ces beaux plans n’ont plus trop l’air de marcher. Et devant tout ça, on peut comprendre que Mme Sturgeon ait eu envie de passer la main…

Divisions acrimonieuses en Catalogne

Autrefois uni, le mouvement indépendantiste catalogne se retrouve aujourd'hui morcelé. (Photo d'archives) Photo : Reuters / ALBERT GEA

Du côté catalan, les divisions du mouvement sont encore plus vives et acrimonieuses qu’en Écosse, et l’horizon stratégique complètement flou. C’est qu’à Barcelone, le coup d’assommoir consécutif au référendum avorté d’octobre 2017 a été terrible.

L’intransigeance du gouvernement central de Madrid a été totale en 2017 et 2018, le gouvernement de droite de Mariano Rajoy marchant main dans la main avec des tribunaux qui multipliaient avertissements et interdictions.

Le référendum quasi insurrectionnel de l’automne 2017 à Barcelone a été durement réprimé par la police, suivi d’une suspension de l’autonomie régionale et d’arrestations en masse puis de procès des leaders indépendantistes.

On est bien loin de Londres, où l’on avait déjà permis qu’on puisse, au moins une fois (en 2014), consulter les Écossais sur leur statut politique : chose totalement inconcevable, péché mortel du point de vue de Madrid face aux Catalans. D’ailleurs Madrid en a toujours voulu à Londres d’avoir concédé aux Écossais le précédent d’un référendum légal.

Aujourd’hui, après l’échec de la tentative unilatérale d’octobre 2017 à Barcelone, réprimée avec violence par Madrid, et qui a abouti à la mise en prison de nombreux leaders catalans, le mouvement est ébranlé et divisé.

Pragmatisme de la Gauche républicaine

Pere Aragonès est le président de la région de Catalogne, en Espagne. Photo : Reuters / Albert Gea

Parmi les indépendantistes, on compte deux clans principaux. Il y a celui du président régional Pere Aragonès (du vénérable parti Gauche républicaine, indépendantiste depuis près d’un siècle, bien avant la fièvre des années 2010).

Aragonès, un peu à l’image du beau risque de René Lévesque en 1984 face à Ottawa… accepte maintenant de gouverner dans un cadre régional, et surtout dans un esprit de coopération avec les autorités de Madrid, sans guérilla continuelle.

À Madrid, la gauche du premier ministre Pedro Sanchez a remplacé la droite centralisatrice des années Rajoy. Mariano Rajoy ne reconnaissait, lui que la matraque et les tribunaux comme moyen d’affronter les séparatistes , selon l’ex-président Puigdemont.

Aragonès, dans une tribune publiée en janvier par le quotidien Le Monde, écrivait que tout en restant catalan, indépendantiste, européen , il est pour la négociation et non pour l’affrontement.

« [Il nous faut] une solution démocratique permettant aux citoyens de décider du futur des électeurs – comme l’a fait le Royaume-Uni avec l’Écosse, ou encore le Canada avec le Québec. C’est pourquoi la négociation avec le gouvernement espagnol doit ouvrir cette nouvelle phase pour construire une solution par le biais de la politique, une avancée démocratique dans le cadre européen. » — Une citation de Extrait du texte de Pere Aragonès

Résistance héroïque et frontale

L’autre tendance préconise plutôt l’approche de la résistance héroïque et frontale face à Madrid. Cette tendance continue de soutenir, devant le refus de l’Espagne de reconnaître le droit à l’autodétermination des Catalans, qu’il faut rejouer 2017 , avec une mobilisation insurrectionnelle s’il le faut, jusqu’à ce que ça finisse par passer.

Cette tendance est incarnée par M. Puigdemont, toujours en exil européen, entre la Belgique, l’Allemagne et l’Italie, qui dénonce ce choix de la patience et de la coopération. Un choix qui est aujourd’hui celui de l’ancien vice-président Oriol Junqueras (sorti de prison) et du président Aragonès.

Ces divisions étaient très visibles, voire cruelles, lors de la dernière Diada, la grande fête nationale catalane du 11 septembre, lorsque l’assistance (150 000) a été bien plus faible que celles des grandes années avec des pointes de plus d’un million de personnes lors des manifestations de 2015, 2016 et 2017 à Barcelone.

En septembre dernier, des cris y ont été lancés contre le président Aragonès (absent) et ses amis : Traîtres! Collaborateurs! Agents de Madrid !

Voilà ce qu’on se dit aujourd’hui entre indépendantistes catalans.

À Édimbourg comme à Barcelone, on sent la fin d’un cycle, et, chez beaucoup, le besoin de souffler un peu et de voir les choses à plus long terme. En Catalogne, après avoir frisé les 50 %, les appuis à l’indépendance sont retombés dans les 40-42 %.