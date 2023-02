Un projet immobilier inquiète des résidents du plateau McCrea

Un futur immeuble multilogement est en construction sur la rue Laure-Conan, derrière la rue Nina-Owens. Le zonage du secteur permet ce genre d'ensemble résidentiel, et le projet a été approuvé par la Ville. Quand des roches ont commencé à être apportées sur le chantier, des résidents de la rue Nina-Owens ont cependant constaté que la zone tampon prévue entre le chantier de construction et leur terrain ne semblait pas être présente. Ils ont contacté la conseillère du district du Carrefour, Fernanda Luz. En 24 h, cette dernière dit avoir découvert que le projet n'avait pas eu le feu vert de la Ville pour commencer les travaux, et le chantier a été mis sur pause par la municipalité.

Des citoyens m’ont appelée, car ils étaient super inquiets des travaux qui se passaient derrière chez eux. Ils savaient qu’ils devaient s’attendre à avoir une bande tampon derrière chez eux par rapport à la nouvelle construction, et ils voyaient les travaux avancer proche de leur terrain, et on voyait moins une possibilité d’emménager [une bande tampon]. C’est pour ça qu’ils m’ont appelée. On a vérifié à la Ville, et les promoteurs n’avaient pas encore un permis pour remblayer le terrain, donc on a été capable de suspendre les travaux , indique la conseillère.

Elle explique que le plan de lotissement approuvé par le conseil municipal inclut une bande végétalisée, et que cette dernière doit donc absolument être incluse dans le projet. Les travaux pourront reprendre après avoir suiv[i] la chaîne d'approbation , précise-t-elle dans une publication Facebook.

Il [le promoteur] peut faire une demande de permis pour remblayer le terrain, et on demande qu’il dépose le plan pour garantir que la bande tampon végétalisée va être présente dans son plan , souligne-t-elle.

« Le bon côté de cette histoire-là, c’est cette belle mobilisation-là des citoyens, qui ont pris les bons moyens pour régler la situation. Ils ont appelé la Ville et la conseillère municipale. Ça a donné des résultats, c’est tout à leur honneur. » — Une citation de Fernanda Luz, conseillère municipale du district du Carrefour

La conseillère municipale Fernanda Luz. Photo : Radio-Canada

On est rendus avec un tas de roches

Nathalie Lessard fait partie des résidents du secteur touché.

Initialement, quand on a acheté, on était censés avoir une bande d’arbres qui restait en arrière sur les plans d’aménagement du Plateau McCrea, et depuis qu’on est arrivés il y a plus que deux ans, ce n’est pas du tout ça qui arrive. Là, on est rendus avec un tas de roches et on ne sait pas ce qui va arriver avec ça. Mes voisins et moi, on est très insatisfaits , avance-t-elle.

Le voisinage a par ailleurs créé un groupe Facebook, où ils suivent la situation de près.

On est contents que les travaux aient été arrêtés, car ça a été fait rapidement. Par contre, surtout mes voisins plus bas, ils restent avec un gros tas de roches. L’inquiétude qu’on a, c’est que c'est beau, ça a été arrêté, mais quand est-ce qu’on aura quelque chose qui aura de l’allure? , déplore-t-elle, en ajoutant espérer avoir des arbres dans son quartier d’ici la saison estivale.

Le propriétaire compte revégétaliser

Radio-Canada a contacté le propriétaire des terrains du projet, Novium immobilier. Un de ses représentants assure qu'il avait un permis de préparation, qu'il a agi selon les règles municipales et qu'il a à cœur le bien-être des résidents du secteur. Il indique qu’une bande tampon est bel et bien prévue dans le projet, et que l’entreprise va densément revégétaliser la bande entre les terrains.

Une personne-ressource de l'entreprise a aussi été assignée au dossier, et pourra répondre par courriel à tous les citoyens qui ont des inquiétudes. Les résidents du quartier ont d'ailleurs été rencontrés par Novium jeudi pendant la journée.