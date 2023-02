Zayon : le chemin du bonheur de FouKi

FouKi en est convaincu : quelque chose a changé. Il le ressent. Les gens qu’il croise dans la rue sont plus froids et moins souriants qu’auparavant. C’est l’héritage des temps troubles de la pandémie, selon lui. Et il s’en désole.

Où est passée l’idée d’être heureux avec un inconnu, ou au moins être gentil avec lui? s’interroge le rappeur de 26 ans, assis à une table de la nouvelle Maison Radio-Canada. Je trouve qu’on a un peu perdu ça.

Tout le monde semble un peu plus direct maintenant, en mode : "Je ne me laisserai pas piler sur le pied!", poursuit-il. Mais wouah! Qui a dit qu’on allait te piler sur le pied?

FouKi partage cet état d’âme d’entrée de jeu sur Zayon, son quatrième album paru vendredi sous l’étiquette Disques 7ième Ciel. Qu’est-ce qui est arrivé; pour qu’on en soit arrivé là; où les plus fous font la loi , chante-t-il sur Cowboy.

Des paroles qui détonnent avec les plus grands succès de l’artiste, qui font plutôt l’éloge de la détente, du bonheur et, à l’occasion, de la fumette – comme Copilote, qui lui a valu le prix de la chanson de l’année avec Jay Scøtt au Gala de l’ADISQ, et aussi d’être rebaptisé Funky par Ginette Reno lors de la remise du trophée.

Le rappeur le plus zay de Montréal se porte-t-il bien?

Oui, très bien, répond-il en riant. Les gens sont tellement habitués à entendre Copilote, Ciel, Gayé, poursuit-il. À moment donné, je ne fais pas juste ça non plus. Ce qui ne m’empêche pas d’être fier de cette musique-là non plus.

J'aime les albums qui commencent avec une claque, explique-t-il, sourire en coin. Car après ça tu vas m’écouter!

Depuis 2017, FouKi s'est imposé sur la scène hip-hop québécoise avec quatre albums et de nombreuses collaborations. Photo : Félix Renaud

Sur le chemin du Zayon

C’est que FouKi a un message à livrer à son public.

Au fil des onze chansons succédant à Cowboy, le rappeur se fraie un chemin vers le Zayon, un lieu idyllique et intangible inspiré du mouvement rastafari (Zion). Sur ce parcours, les titres festifs, comme la très dansante 80’s et la folklorique St-Han Quinzou, côtoient les pistes où le rappeur se fait songeur, comme Cœur de la ville et Nous.

Sur chacune d’elles, FouKi saupoudre un peu de sa sagesse. Mais c'est sur Perspective, l’extrait qui clôt l’album après la chanson-titre Zayon, qu’il résume sa philosophie: La vie est belle quand je regarde vers le ciel .

Je trouve que sur Zayon, on retrouve les deux côtés de la médaille, explique FouKi. Il y a toujours un côté happy (heureux), et un côté moins happy [aux choses]. Moi, je trouvais ça important de dire : tu as tes deux côtés en toi. Mais, à la fin, tout dépend de ta perspective. Il faut juste que tu trouves ton Zayon. Ton toi intérieur, avec lequel tu es bien.

Après, tu fais ce que tu veux de ta vie , s’empresse-t-il d’ajouter en riant.

Pour rendre justice à sa vision créative, Fouki a mijoté son plus récent opus pendant plus de deux ans. Il s’agit d’un fait rare pour le rappeur ultraproductif, qui a cuisiné quatre albums solos depuis 2017, en plus d’un nombre impressionnant de collaborations.

Avant, on était toujours en mode : on fait une toune, on ne l’a pas fini, mais ce n’est pas grave, on veut déjà faire une autre toune. Aujourd’hui, on fait une toune, et on veut la travailler à son potentiel maximum , raconte-t-il.

Le rappeur du Plateau Mont-Royal explique avoir aussi écarté plusieurs titres du projet. On a produit beaucoup de chansons, mais il y en a beaucoup qui n’ont pas fait la cut, et ce n’était pas qu’elles étaient mauvaises pour autant. C’est parce que ce n’était pas quelque chose d’incroyable pour nous, dans le sens de spécial, d’original.

Rythmes pandémiques

Durant la pandémie, FouKi a peaufiné son écriture, mais aussi ses talents de producteur (beatmaker). Sur Zayon, il est cité comme compositeur principal pour la première fois de sa carrière, aux côtés de QuietMike, Pops and Poolboy, Ruffsound, Adem Boutlidja, BYNON et Jay Century.

Seuls les rythmes de Ségala (Ruffsound) ne portent pas sa griffe. Le titre, qui mêle des percussions trap aux sons de cuivre – une spécialité du clan FouKi – se veut un hymne nostalgique aux premiers spectacles du rappeur et de sa bande.

J’ai écrit la moitié du texte en une heure, raconte-t-il. Je trouve que la nostalgie, c’est un beau moteur d’inspiration. [...] Ça peut être cheese, mais ça peut être tellement l’fun aussi.

Le rappeur né en 1996 va même jusqu’à se montrer nostalgique d’une époque qu’il n’a pas connue sur 80’s, un ver d’oreille assorti d’un vidéoclip éclaté dans lequel on voit le rappeur porter une impressionnante collection de perruques.

Autre chanson qui promet de faire danser les foules cet été : St-Han Quinzou, surprenante collaboration avec le phénomène acadien P'tit Belliveau, dans laquelle se mêlent hip-hop et bluegrass.

Le vétéran du rap québécois Imposs fait aussi une apparition sur On l’fait, tandis que les Belges du groupe L'Or du Commun, Swing et Primero, s’invitent sur No Stress.

Des spectacles-événements

Après six années à rouler sa bosse, FouKi a soif de spectacles d’envergure. Avec Zayon, le rappeur s’offre deux grandes salles : la Place Bell, à Laval, le 8 avril, et le Centre Vidéotron, à Québec, le 22 avril.

Je suis vraiment fier d’être où je suis en ce moment. Il y a cinq ou six ans, jamais de ma vie je n’aurais cru pouvoir vivre de ma musique comme ça, faire un lancement à la Place Bell et au Centre Vidéotron.

FouKi compte donc en profiter pour rehausser la scénographie de ses spectacles. Ça ne va pas être juste : je pèse sur play, et je rap pendant une heure et demie , assure FouKi. Il promet plutôt des choristes, des cuivres, les musiciens de Clay and Friends, ainsi que plusieurs de ses collaborateurs et collaboratrices.

Si ça se trouve, il va y avoir plusieurs kids pour qui ce sera leur premier show à vie. Et ils vont s’en rappeler parce qu’il va y avoir des choses spéciales qui vont arriver , songe-t-il.

Ou encore des gens pour qui c’est leur 10 000e show, mais qui vont s’en rappeler aussi, car il va y avoir des trucs qu’ils n’ont jamais vu dans d’autres spectacles.

L’album Zayon, quatrième album de FouKi en carrière, est paru vendredi sous l’étiquette Disques 7ième Ciel. Il sera en spectacle le 8 avril à la Place Bell de Laval, et le 22 avril au Centre Vidéotron de Québec.