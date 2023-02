Les résidents de Val-des-Monts s’opposent vivement à un projet de parc industriel

Environ 80 personnes étaient présentes pour écouter la présentation du corps municipal, avant de poser leurs questions.

Alors que le futur parc industriel prendrait place en pleine forêt, celui-ci accueillerait des activités de type industriel léger et para industriel. Du côté des résidents, on s’inquiète des impacts environnementaux et de la capacité des infrastructures et de l’encadrement en matière d’urbanisme pour accueillir un tel projet.

Des citoyens fâchés

Après un court exposé d’une trentaine de minutes sur la présentation des enjeux, la période de questions s’est ouverte par une intervention musclée.

On vous demande de ne pas seulement limiter les dégâts [environnementaux], mais d’annuler les dégâts , a fulminé Frédérique Tsai-Klassen, une résidante de la communauté.

La communauté des résidents de Val-des-Monts exige le retrait du projet de parc industriel. Photo : Radio-Canada / Johan Savoy

Les résidents reprochent à la municipalité de ne pas avoir consulté le ministère de l’Environnement avant de lancer ce projet, qui, selon eux, s’avère destructeur pour la région.

Peut-on reconnaître que construire un parc industriel au sommet d'une montagne est une erreur ? , a lancé un autre résident présent lors de l'assemblée.

Les travaux ont d’ores et déjà débuté. Une coupe forestière à blanc a été réalisée pour délimiter l’emplacement du futur parc industriel.

De son côté, le conseiller municipal du district 6 de Val-des-Monts, François Sylvestre, a fermement rappelé la nécessité d’aller de l’avant avec le projet.

Le parc est là pour rester, [...] c’est une séance d’information, pas un débat.

Les résidants de la communauté n’ont toutefois pas cédé devant les explications des élus.

Vous avez beaucoup de citoyens fâchés et choqués, [...] qu’est ce qu’on peut faire pour mettre un terme à ce projet ? , a ajouté Mme Tsai-Klassen.

M. Sylvestre a répondu que l’objectif de la rencontre était de trouver des solutions en communauté pour diminuer l’impact environnemental du futur parc industriel, même s’il a avoué être conscient de ses conséquences esthétiques.

Un projet controversé

Si le projet de parc industriel du Chemin Tenpenny soulève donc des inquiétudes au niveau de l’environnement et des infrastructures, la municipalité se veut rassurante concernant les conséquences de l’exploitation du site.

Présentement, toutes les règles en place ont été suivies , a assuré le responsable des communications de la municipalité de Val-des-Monts, Kevin St-Jacques, en entrevue avec Radio-Canada. On a eu une caractérisation environnementale, on a eu des recommandations de la part de firmes externes avec plusieurs normes que le développeur devrait suivre , a-t-il énoncé.

Le responsable des communications de la municipalité de Val-des-Monts, Kevin St-Jacques Photo : Radio-Canada

La municipalité assure vouloir proposer des solutions à long terme afin que les normes environnementales soient respectées. Des tests sont actuellement effectués pour contrôler la qualité de l’eau des lacs, explique le directeur des communications de la ville, assurant que ces contrôles se poursuivront afin de protéger l’environnement.

Les résidents reprochent également à la municipalité la vétusté de la réglementation en matière d’urbanisme. Alors que sa dernière version remonte à 1999, un quartier résidentiel a depuis vu le jour à proximité du futur parc industriel.

Les élus de Val-des-Monts assurent que les enjeux font l'objet d'études. Photo : Radio-Canada / Johan Savoy

Un nouveau plan d’urbanisme devrait toutefois voir le jour au courant des deux prochaines années, d’après M. St-Jacques, et devrait comporter davantage de limitations et de directions pour les développements industriels à venir.

Des inquiétudes demeurent également à propos de l’aménagement des infrastructures et leur capacité à accueillir des travaux d’une telle importance, ainsi que des activités industrielles.

On est déjà en discussion avec le ministère des Transports du Québec pour avoir une étude de circulation pour l’intersection de la 307 et du chemin Tenpenny. On devrait en avoir une pour le chemin Tenpenny en tant que tel et c’est vraiment là qu’ils vont nous dire si la solution est d’élargir le chemin, si la solution c’est des lampadaires. Tous les aspects vont être dans l'étude et c’est là qu’on va vraiment savoir , a cependant assuré M. St-Jacques.

M. St-Jacques a rappelé qu’aucune industrie n’est actuellement active, en assurant que l’heure est toujours à la réflexion. En ce sens, il a souligné qu’un seul permis de construire avait été vendu à ce jour.

Par ailleurs, la question d'un moratoire a été explorée par la municipalité, mais l'idée n'a pas été retenue.