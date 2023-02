Le Parti québécois demande la construction de 600 logements sociaux dans la région

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que le porte-parole en matière d’Habitation et député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, demandent au gouvernement de relancer le programme AccèsLogis. Cette décision, selon les élus, permettrait de contrer la crise du logement par la construction de logements sociaux, dont minimalement 600 seraient planifiés au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Alors que le coût des logements locatifs explose partout au Québec et que de plus en plus de personnes sont à risque de se retrouver sans logis, la CAQ reste les bras croisés. Elle refuse d’adopter un registre des loyers, d’agir pour limiter la propagation d’Airbnb, mais surtout, elle a totalement abandonné la construction de logements sociaux , réagit par voie de communiqué le député de Camille-Laurin.

Ce sont quelque 45 000 unités de logements sociaux et hors marché que M. Plamondon presse Québec de bâtir sur une période de cinq ans pour l’ensemble de la province. De ce nombre, il est indiqué que 10 000 unités devraient être destinées spécifiquement aux étudiants, dans toutes les villes où il y a des cégeps et des universités.

Le Parti québécois estime que le ralentissement prévu du secteur de la construction privée est l’occasion de lancer dès maintenant ce grand chantier.

« La hausse des taux d’intérêt a fortement ralenti les mises en chantier, alors profitons-en pour financer les projets qui attendent du financement depuis de nombreuses années. Le taux d’inoccupation de 0 % à Roberval, par exemple, et pour l’ensemble de la région est bien loin du seuil raisonnable de 3 %. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine pour le Parti Québécois

Ces données ont été publiées à la fin du mois de janvier par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Le taux d'inoccupation en octobre 2022 se situait à 0,9 % à Saguenay, 0,3 % à Alma, 1,1 % à Saint-Félicien et 1,3 % à Dolbeau-Mistassini.

De plus, les péquistes ajoutent que les sommes allouées par le gouvernement Legault pour la rénovation des HLM risquent d’arriver trop tard . Ils rappellent qu’il y a déjà 500 portes de HLM barricadées au Québec et que les logements sociaux des rues Price à Alma ou encore de la place Des Écorceurs à Saguenay, entre autres, sont en attente de travaux importants.

Pas de fonds après 2022-2023 pour AccèsLogis

Dans un communiqué de presse du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation paru lors du dépôt du budget 2022-2023, il était indiqué que 247 millions de dollars permettront de compléter la livraison de 3500 logements sociaux et abordables aux Québécois et Québécoises dans le besoin, par l'intermédiaire du programme AccèsLogis. Autrement dit, le programme ne bénéficie pas de fonds supplémentaires pour d’autres projets.

Il a été remplacé par le Programme d'habitation abordable du Québec (PHAQ) lancé en février dernier et qui avait été critiqué immédiatement, notamment par l'organisme Loge m'entraide à Saguenay.