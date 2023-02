Chantiers Chibougamau développe sa robustesse dans la région

Fondée en 1961, Chantiers Chibougamau s’est tournée vers la région en 2015 quand elle a fait l’acquisition de Scierie Landrienne. Grâce à ses investissements, l’usine a augmenté sa production de 25 %. Aujourd’hui, elle expédie près de la moitié de son bois d'œuvre à Chibougamau, où il est transformé en bois d’ingénierie, l’un des fers de lance de l’entreprise familiale.

On voyait qu’on consommait de plus en plus de bois à l’usine à Chibougamau pour faire des bois d’ingénierie et qu’à un certain point, on pourrait être freinés dans la fabrication de nos produits de structure, faute de planches de bois pour assembler les produits , raconte Frédéric Verreault, directeur exécutif du développement corporatif chez Chantiers Chibougamau, qui était le conférencier-invité de la Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi, jeudi à Amos.

« La greffe a pris rapidement à Landrienne. Il y avait là des hommes et des femmes d’une extraordinaire qualité qui étaient en phase avec nos valeurs. » — Une citation de Frédéric Verreault, directeur exécutif pour Chantiers Chibougamau

Une entreprise intégrée

En 2019, Chantiers Chibougamau a poursuivi son développement plus près de la région, en faisant l’acquisition de l’usine de pâte kraft de Lebel-sur-Quévillon, dont elle a relancé les opérations l’année suivante.

Aujourd’hui, Scierie Landrienne et la scierie de Chibougamau fournissent près de 50 % des approvisionnements en copeaux nécessaires à l’usine Nordik Kraft. Une intégration qui prendra encore plus d’ampleur au cours des prochains mois avec l’acquisition imminente des scieries de Béarn et La Sarre auprès de GreenFirst.

On a investi avec la Nation crie dans l’usine de sciage à Waswanipi, qui entrera en production d’ici l’été prochain. Ces copeaux-là vont aussi venir à Lebel-sur-Quévillon. Et ceux de La Sarre sont destinés à moyen ou à long terme à répondre aussi d’une manière intégrée aux besoins de Quévillon. Donc, ce sont 80 % des copeaux qui seront intégrés , indique Frédéric Verreault.

Si on a des creux de vague dans le 2x4 comme c’est le cas aujourd’hui, où les gens produisent moins de 2x4 et ne sont pas en mesure d’honorer leurs contrats en nous livrant les copeaux dont on a besoin pour faire la pâte, on aura au moins nos usines pour assurer une stabilité de production et d’approvisionnement , fait-il valoir.

Frédéric Verreault était l'invité de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Abitibi, jeudi à Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Être robuste et stable

Ce type de développement et d’expansion s’appuie sur la philosophie de l’entreprise, qui travaille d’abord pour assurer l’avenir de la troisième génération de la famille du fondateur Lucien Filion, toujours impliqué à 94 ans, et de son fils Michel. Les dirigeants déploient aussi beaucoup d’efforts pour conserver une dimension humaine, une certaine agilité à Chantiers Chibougamau.

Pour nous, additionner pour additionner, ça n’a pas de sens. Additionner pour renforcer ce qui existe déjà, ça, c’est logique. Donc, c’est l’esprit dans lequel on procède à l'acquisition des usines de Béarn et La Sarre. C’est dans le but d’être plus performant, d’être plus résilient, d’être plus stable, par exemple avec les copeaux. C’est ce qui nous motive , affirme M. Verreault.

Une tempête sur l’industrie

Frédéric Verreault a reconnu que l’industrie forestière traversait une période assez difficile. Après avoir atteint des sommets de 1500 à 2000 $ du mille pieds mesure planche pendant la pandémie, les prix ont chuté autour de 500 à 600 $.

On est rigoureusement sous les prix d’avant la pandémie d’une part. Et d’autre part, les coûts de production ont explosé depuis la pandémie. Donc, on ne peut pas aujourd’hui vendre du 2x4 moins cher que les planchers connus avant la pandémie, alors que ça coûte encore plus cher qu’avant la pandémie avec les coûts de main-d’oeuvre, l’inflation, les coûts de l’énergie et surtout les coûts de la matière première. Le mètre cube de bois rond qu’on achète dans la forêt publique nous revient deux fois plus cher à l’usine que ce qu’il coûtait il y a à peine trois ans. Donc, l’élastique est étiré dans toutes les directions , explique-t-il.

Pas d’acquisitions sous le radar

Alors que Forex est à la recherche d’investisseurs et même d’acquéreurs pour son usine de panneaux OSB à Amos, Frédéric Verreault a assuré que pour le moment, Chantiers Chibougamau n’avait pas d’autres projets d’acquisition dans sa mire.

Notre radar pour les occasions d’acquisition n’est jamais complètement fermé, ni jamais très ouvert non plus. Présentement, dans nos métiers de base de fabrication de produits de construction en bois et de la pâte kraft, il vente fort. Les coûts de production explosent, et les prix de vente baissent. On doit s’occuper de gérer le bateau tel qu’il est défini aujourd’hui. On doit s’occuper de réussir la transition avec nos futures équipes de La Sarre et Béarn. Ce serait irresponsable aujourd’hui de se consacrer à des projets d’acquisition de toute nature , insiste M. Verreault.

Avec l’acquisition des scieries de Béarn et La Sarre, qui devrait se concrétiser en mars, Chantiers Chibougamau passera de 1150 à 1500 employés.