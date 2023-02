Jim Dinn se lance dans la course à la direction du NPD de Terre-Neuve-et-Labrador

Le député Jim Dinn se lance dans la course à la direction du Nouveau Parti démocratique de Terre-Neuve-et-Labrador.

L’un des trois députés néo-démocrates à la Chambre d’assemblée de la province, Jim Dinn est le chef par intérim du parti depuis octobre 2021.

Il a officialisé sa candidature lors d’un événement à Saint-Jean, jeudi soir, devenant le premier à entrer dans la course.

Dans son allocution, Jim Dinn a surtout mis l’emphase sur les difficultés du système de santé.

Depuis que je suis élu, des gens me disent chaque jour qu’ils peinent à obtenir les soins dont ils ont besoin, qu’ils ont abandonné leur rêve d’un jour avoir leur maison, que c’est de plus en plus difficile de faire l’épicerie , a-t-il déclaré.

S’il y a une chose que le gouvernement actuel nous a démontrée, c’est son absence de plan significatif contre le changement climatique, sur la transition équitable [des travailleurs du pétrole], le logement abordable, l’itinérance ou les soins de santé , a ajouté Jim Dinn.

Éducateur pendant 32 ans et ancien dirigeant du syndicat des enseignants de Terre-Neuve-et-Labrador, Jim Dinn a été élu député de St. John's Centre pour la première fois en 2019, puis réélu en 2021. Chaque fois, il a remporté des victoires convaincantes, avec environ 19 % plus de votes que son plus proche rival.

Le NPD de Terre-Neuve-et-Labrador, en contrepartie, a fait du surplace. Sous la direction d’Alison Coffin, il a fait élire trois, puis deux députés lors des deux derniers scrutins. En 10 ans, il est passé de 24 % à 8 % des suffrages et n'a pas présenté des candidats dans toutes les circonscriptions en 2019 et 2021.

Alison Coffin a même perdu son siège à l’élection générale de mars 2021 et a démissionné de son poste de cheffe en octobre suivant. Jim Dinn est depuis chef par intérim. Pour l’instant, il est le seul dans la course à la direction.

Le parti accepte les mises en candidature depuis le 15 février et les intéressés ont jusqu’au 27 mars pour se manifester.

Les néo-démocrates détiennent en ce moment trois sièges à la Chambre d’assemblée, une élue indépendante s’étant ralliée à eux l’an passé.