Le film sur les origines de Tetris sortira en mars sur Apple TV+

Tetris met en vedette Taron Egerton dans la peau de Henk Rogers, un développeur néerlandais qui s’est rendu en URSS à la fin des années 1980 afin d’y rencontrer le créateur du jeu, Alekseï Pajitnov. Son objectif était d’acquérir les droits d’exploitation de Tetris pour la nouvelle console portable Game Boy, conçue par Nintendo.

Henk Rogers était tellement convaincu du potentiel de Tetris qu’il a risqué sa vie en voyageant dans une Union soviétique au bord de l’éclatement, où toute forme d’ingérence occidentale était surveillée de près par des services de renseignement à cran.

Incroyable, mais vrai

Le coproducteur du film Matthew Vaughn a expliqué en décembre 2021 au site Collider que le film évoquera l'atmosphère et les astuces narratives qu’on retrouve dans Bridge of Spies et The Big Short.

Le premier, un drame historique réalisé par Steven Spielberg, raconte une opération délicate d’échange de prisonniers entre Russes et Américains dans le Berlin de 1962. Le second est une comédie sur la crise des subprimes de 2007, qui critique les manigances commises par les pontes du milieu de la haute finance.

On m’a envoyé le scénario, et je n’y ai pas cru , a raconté Matthew Vaughn, qui a par ailleurs dirigé Taron Egerton dans les deux premiers volets de la saga d’espionnage Kingsman.

Je me suis dit, quel crétin a eu cette idée de faire de Tetris un thriller politique sur la guerre froide? Et puis on m’a indiqué que tout ce qui y est décrit est réellement arrivé , a-t-il ajouté.

Tetris a été réalisé par l’Écossais Jon S. Baird, dont le dernier film, Stan & Ollie, une biographie du célèbre tandem comique Laurel et Hardy, a été très bien accueilli par la critique en 2018.

Tetris met également en vedette le Britannique Toby Jones dans la peau du pionnier de l’informatique Robert Stein, et le Japonais Ken Yamamura dans celle de Minoru Arakawa, ancien président de Nintendo et cofondateur de Tetris Online.