Gilles Campeau, un monument de la communauté de futsal de l’Outaouais

Véritable monument du futsal dans la région, M. Campeau a été initié au rôle d'entraîneur à l'âge de 13 ans par son frère Daniel. Aujourd'hui, sa réputation n'est plus à faire.

C'est un bon coach, il nous permet de nous dépasser et il donne de bons conseils qui peuvent nous servir pour plus tard , estime Jean Asukulu, un joueur juvénile des Panthères.

Tout le monde l'apprécie bien comme coach et grâce à lui, on a gagné le championnat interscolaire l'année passée , renchérit son coéquipier Marc Djoyo.

Marc Djoyo est le gardien de but de l'équipe juvénile des Panthères de l'École secondaire Mont-Bleu.

Généreux de nature, le responsable des programmes de futsal de l'École secondaire Mont-Bleu a longtemps œuvré au CHSLD La Pietà, à Gatineau, à titre de préposé aux bénéficiaires. Retraité depuis six mois, il peut désormais consacrer encore plus de temps à sa passion.

C'est un mode de vie qui me plaît. Dans 95 % des cas, je n'ai pas à chialer : mes joueurs sont de très bonnes personnes et de très bons athlètes , assure celui qui a été le bénévole de l'année de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO), en 2015.

« J'adore ça, parce que mes joueurs me donnent beaucoup et puis je me trouve redevable envers eux. »