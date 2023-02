Déraillement ferroviaire : « Nous allons faire rendre des comptes », assure Washington

L'administration Biden s'est efforcée jeudi d'être rassurante, après le déraillement d'un train transportant des produits chimiques dans une localité de l'Ohio, dont les habitants, de plus en plus inquiets pour leur santé, exigent des explications.

Je veux que la population sache qu'elle n'a pas à gérer cette affaire seule [...]. Nous serons là pour aider , a déclaré le chef de l'Agence américaine de protection de l'environnement ( EPA ), Michael Regan, qui s'est rendu sur place, à East Palestine, dans le nord-est du pays.

M. Regan a affirmé qu'aucune trace de chlorure de vinyle ou de chlorure d'hydrogène n'avait été détectée après l'examen de plus de 480 maisons, et que l'eau était testée à plusieurs reprises pour garantir que ces habitants soient protégés .

Nous allons faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, a assuré de son côté à Washington la porte-parole du président Joe Biden, Karine Jean-Pierre. Et nous allons faire rendre des comptes à Norfolk Southern , la compagnie ferroviaire qui exploite le train, a-t-elle promis.

M. Regan a toutefois dit comprendre le manque de confiance de beaucoup d'habitants, et affirmé que le gouvernement fédéral s'engageait à être très transparent .

Le 3 février, le déraillement avait provoqué un énorme incendie et l'évacuation de plusieurs milliers de personnes. Le train transportait entre autres du chlorure de vinyle, un produit chimique cancérigène et très inflammable utilisé dans la fabrication du plastique.

Des habitants se sont réunis avec le maire d'East Palestine pour faire part de leurs doutes sur les tests et exiger des réponses. Photo : Associated Press / Gene J. Puskar

Les autorités ferroviaires ont ensuite procédé à des rejets contrôlés de chlorure de vinyle pour éviter une possible explosion , selon le bureau du gouverneur de l'Ohio, ce qui a libéré des fumées toxiques dans l'air.

Des habitants paranos et inquiets

Depuis, une enquête a été lancée sur les causes de l'accident et l'affaire n'a cessé de monter en puissance, au fur et à mesure que les habitants ont fait part de leur inquiétude.

Certains ont rapporté à des médias qu'ils avaient eu divers symptômes, dont des maux de tête, et dit qu'ils craignaient de développer des cancers dans quelques années.

Quelque 3500 poissons sont morts dans les cours d'eau environnants, selon l'agence locale des ressources naturelles.

Sur la base de tests, les autorités ont affirmé que l'air était sûr et que les analyses de l'eau du système municipal n'avaient détecté la présence d'aucun polluant. Elles conseillent toutefois aux personnes utilisant l'eau provenant de puits privés de la faire tester et de continuer à boire de l'eau en bouteille en attendant les résultats.

Les craintes persistent quant aux risques pour la santé engendrés par les fumées toxiques, d'autant que la consommation d'eau en bouteille demeure préconisée. Photo : Associated Press / Gene J. Puskar

Les habitants, qui ont été autorisés à regagner leur domicile, affichent leur méfiance. L'une a ainsi dit à la chaîne locale WKYC que les riverains étaient soupçonneux, paranos et inquiets .

Une autre a exprimé sa peur . J'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour ma ville , a dit Kelly Felger à CNN.

Si l' EPA me dit que la qualité de mon air est sûre, et que l'eau a été testée et qu'elle est potable, alors je ferais confiance à ces relevés , a répondu jeudi Michael Regan devant la presse.

Le sud de l’Ontario épargné

Le train transportant des produits chimiques ayant déraillé à environ 300 km de la frontière canadienne, Radio-Canada a demandé des précisions auprès du ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, pour savoir si la fumée toxique a pu affecter le sud de l’Ontario.

Le bureau de M. Guilbeault, qui a affirmé être au courant du déraillement , a expliqué qu’ en général, le produit chimique impliqué dans le rejet contrôlé dans l'air, le chlorure de vinyle, ne reste dans l'atmosphère que pendant moins de 24 heures .