Une 2e édition pour le Raid international Témiscamingue

Du 7 au 10 septembre prochain, l'est du Témiscamingue sera le terrain de jeu de 25 équipes d'athlètes provenant de la région et d'ailleurs dans le monde à l'occasion du 2e Raid international Témiscamingue Endurance Aventure. Le coup d’envoi de cette course a été donné jeudi, à Latulipe-et-Gaboury.