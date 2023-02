Propos homophobes : l’entraîneur-chef des Élites de Jonquière démissionne

L’entraîneur-chef des Élites de Jonquière, Arnaud Dubé, démissionne de ses fonctions après avoir fait l’objet de plaintes de la part de joueurs pour des propos homophobes et pour avoir utilisé des termes jugés inappropriés.

Sa démission a été annoncée en fin d’après-midi jeudi à la suite de révélations dans les journaux de Québecor relativement à des incidents survenus en 2021.

Les Élites évoluent dans la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec (LHM18AAAQ).

Selon les propos rapportés lors d’audiences du Comité de protection de l’intégrité, un organisme créé en février 2021 pour permettre aux athlètes amateurs de dénoncer des cas de harcèlement dans le sport, Arnaud Dubé a utilisé des termes homophobes et a commis des écarts de langage.

Des parents ont dénoncé la situation et ont porté plainte à l’Officier des plaintes, de qui dépend le comité. Au terme du processus, l’organisme a recommandé à l’entraîneur de suivre une formation de trois à cinq heures pour les comportements qui lui étaient reprochés.

« Je croyais avoir été jugé convenablement par un organisme externe qu’est le Programme de l’Officier des plaintes à l’intégrité dans le sport pour les événements qui sont survenus en 2021. Ce fut un processus sérieux et rigoureux. Les ajustements avaient été apportés. Malheureusement, la situation a pris trop d’ampleur, je me dois de me retirer de mes fonctions aujourd’hui [...], a déclaré l’ex-entraîneur Arnaud Dubé par voie de communiqué.